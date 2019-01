Hullámra várva

Komolyan felkorbácsolta az indulatokat Győr-Moson-Sopronban az Audi-dolgozók egyhetes figyelmeztető sztrájkja. No persze nem az izgatja az embereket, hogy a győri munkabeszüntetés miatt több tucat üzem és gyár kénytelen leállni pár napra anyaghiány miatt, sőt, az sem igazán hozza őket lázba, hogy a logisztikai telepen több száz kamionos vesztegel napok óta tétlenül, mert nincs, aki ki- vagy berakodja az autóját. Nem. Pusztán a pénz izgatja a közvéleményt.



Vannak hangok, amelyek támogatják az audisok követeléseit, mondván, egy két évtizede nyugat-európai módon termelő, német elvárások alapján szervezett és vezetett üzemben legyen a dolgozó béremelésének mértéke is a német viszonyoknak megfelelő. Ők azonban a kisebbséghez tartoznak. A többség egyszerűen eltúlzottnak tartja a követelésüket. Teszik mindezt azért, mert hónapról hónapra szembesülnek a saját bankszámlájukkal. A 18 százalékos béremelés és a 787 ezres cafeteria bizony sok embernél kiveri a biztosítékot.



Nem az zavarja őket, hogy Győrben még magasabb fizetésért harcol ezernyi melós, sokkal inkább az bántja, hogy neki esélye sincs magasabb bért követelni a munkáltatójától. Leginkább azért, mert a munkahelyén dolgozó néhány tíz vagy néhány száz embernek egyszerűen nincs súlya a menedzsmenttel szemben. Így aztán leginkább várakozó álláspontra helyezkednek, titokban figyelik az eseményeket, hátha valamilyen módon elérik az Audi-sztrájk hullámai az ő munkahelyüket is. Addig pedig irigykednek a jelenleg is magas fizetésre, a vastag követelésekre, valamint a nyolc-tízezer szervezett sztrájkolóra.