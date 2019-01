Segített is, meg nem is az új parkolóház a győri sétálóutcákon

"Nagyon jó forgalmunk volt advent idején, ebben az új parkolóház megnyitása is segített" - mondta lapunknak az egyik Baross úti bolt eladója, Hiba Mária. Fotó: H. Baranyai Edina

"A győri belváros legyen ékszerdoboz, ne a kínai árusok hazája" - adott hangot félelmeinek Hofer Ilus ruhabolt-tulajdonos. Fotó: H. Baranyai Edina

Angyalok a belvárosban



Második éve rendezték meg a belvárosi boltok advent idején az „Angyalok a belvárosban" adománygyűjtő akciót, amelynek bevételéből idén a Baross-, a Deák- és a Pálffy-iskola pályázatát, illetve a Kossuth-iskola egy hátrányos helyzetű fodrásztanulóját támogatják.

Egyelőre nem lehetetlenítette el a parkolási helyzet reménytelensége a belvárosi boltokat Győrben. Az adventi forgatagra érkezők többsége nem vásárolt, de az üzletek üzemeltetői a hosszabb nyitvatartási időkkel őket is igyekeztek elérni.„Nem szeretem a nagy bevásárlóközpontokat, a kisebb karácsonyi ajándékokat a belvárosban szereztem be. Gondot jelent viszont, hogy gyakran ha két hónap múlva újra felkerestem egy üzletet, már zárva találtam" – osztotta meg velünk tapasztalatait Juhász Edit. Győrújbaráti olvasónk busszal érkezik a győri belvárosba, így sokakkal ellentétben őt nem riasztja el, hogy nehéz a sétálóutcák környékén parkolóhelyet találni.Enyhítve a helyzeten december közepén nyílt meg az Árpád parkolóház, pár perces sétára az óvárostól. „Annak idején ezernél több aláírást gyűjtöttünk, hogy az ifjúsági ház helyén parkolóház legyen – szolgált háttér-információval Obertolné Horváth Tímea, a megyei iparkamara által létrehozott Bevásárlóutcák Alapítvány elnöke. – Nagyon örülünk az új parkolóháznak. Kicsit későn, december közepén nyílt meg, így a karácsonyi időszakban nem tudott segíteni nekünk, sok lehetséges vásárlóban még nem tudatosult, hogy javult a parkolási helyzet."A belvárosi boltosokat tömörítő alapítvány elnöke szerint a nagy győri bevásárlóközpontok nem jelentenek konkurenciát a belváros sétálóutcáiban található hagyományos boltoknak. „Más a vevőkör: az Árkádba például sok vidéki jár, míg a mi forgalmunk jó részét a Győrben élők adják" – mondta el meglátását, majd hozzátette: bár az adventi időszakban megsokszorozódik a belvárost felkeresők száma, ez a boltok forgalmán kevésbé látszik. „Aki a fesztiválok, a forralt borozás miatt érkezik a győri belvárosba, az alig vásárol." Ezzel együtt az üzletek üzemeltetői igyekeztek kihasználni a karácsony előtti forgatagot: hosszabb nyitvatartással hét közben, és szombaton-vasárnap sem zártak be.„Több színvonalas boltra lenne szükség: a belváros ékszerdoboz legyen, ne a kínai árusok hazája" – hívta fel a figyelmet Hofer Ilus, az egyik ruhabolt tulajdonosa. Ő úgy látja, a bevásárlóközpontok térhódítása erősen csökkentette a forgalmukat. Viszont egyre több turista tér be hozzájuk és nem elsősorban a Felvidékről. Ahogy fogalmazott: a küzdelem még tart, de „a győri belváros nem fog kihalni". Hiányolta még a Széchenyi téri karácsonyi vásárról az étkezdéket, mert ezek híján a Baross úti pavilonoknál maradt a tömeg. Amit láttunk még a belvárosban járva: sok portál mögött nem üzlet, csak raktár van, illetve a színház melletti parkoló lezárása sem tette népszerűbbé az autóval érkezők számára a belvárosi bevásárlást.