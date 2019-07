Munkát keres a Tényőn élő üvegcsontú lány

Fekete Mónika

Több mint tíz évvel ezelőtt írtunk először Fekete Mónikáról, akinek két és fél éves korában, egy véletlen „baleset" miatt eltört a combcsontja, majd rövid időn belül – játék közben – újabb törést szenvedett. Miután az eset még néhányszor megismétlődött, édesanyja Pécsre vitte vizsgálatra, ahol végül kiderült, hogy a tényői kislányra rendkívül ritka (ötvenezer szülésből egy esetben fordul elő), súlyos betegséget mért a sors: üvegcsontjai vannak. Orvosai megállapították, hogy a veleszületett törékenységét génhiba okozta.A kislány, akinek a sorsát lapunk folyamatosan nyomon követte, időközben Budapesten egy spceciális gimnáziumban tanult, majd egy rehabilitációs helyre került. Állapotának megfelelő munkákat végzett, például ékszereket készített, szállodáknak csomagolt, sőt, egy évig az egyik gyorsétteremben pénztároskodott. Tavaly októberben ezek a lehetőségei megszűntek, ráadásul budapesti lakhatása is, így hazaköltözött. Sajnos azóta sem sikerült olyan munkához jutnia, amit otthon végezhetne.– Korábban volt egy vágyam, sminkes szerettem volna lenni, az iskola fizetős lett volna, a keresetem meg közben megszűnt, így erről le kellett mondanom – mesélte Mónika, aki a hajdani kislányból mára huszonkét éves felnőtté növekedett. – Hiába próbálkozom bárhol, egyelőre nem találtam semmiféle lehetőséget, pedig bármilyen, például számítógépes, telefonos munkát szívesen elvállalnék, amit itthonról meg tudnék oldani. Remélem, előbb-utóbb mégis sikerül majd és pénzzel is be tudok segíteni anyunak a háztartásba, nemcsak főzéssel és takarítással.