Megújult a győri Audi TT harmadik generációja - fotók

"TT 20 years" limitált kiadás

A megújult Audi TT gyártása

A „TT 20 years" jubileumi kiadás 999 példányban készül, és visszaidézi az 1998-ban debütáló Audi TT első generációját. Részleteiben felfedezhető a TTS Roadster-tanulmányautó, amely 1995-ben a Tokiói Autókiállításon ünnepelte premierjét: az ülések, az ajtóborítás és a középkonzol mokaszinbarna nappabőrrel borított, további bőr betétek és Panuka kontrasztvarratok modernebb köntösbe bújtatva idézik fel az egykori tanulmányautót. Az egyedi sorszámozást megjelenítő plakett, valamint a kormányon és a sebességváltó gombon elhelyezett „TT 20 years" felirat díszítik az utasteret. Metálszürkén csillogó 19-colos alumínium keréktárcsák, egyedi formájú kipufogóvégek, mátrix OLED hátsó lámpák és az oldalküszöbök felett mattított négy karika emelik ki akülső egyediségét. A vevők nyílszürke és nanoszürke fényezés közül választhatnak. Az egyedi „TT 20 years" modellek Coupé és Roadster változatban is elérhetők.Az Audi TT 20 éve egyet jelent a vezetés élményével – a megújult TT-modelleknél az Audi még tovább erősítette a harmadik generáció sportos karakterét. Az új TT két győri gyártású közvetlen befecskendezésű benzinmotorral érhető el: új alapmotorként a 40 TFSI 145 kW-os (197 LE) teljesítménnyel és a 45 TFSI 180 kW-os (245 LE) teljesítménnyel. Mindkét erőforrás nagyobb teljesítményű elődjénél és részecskeszűrővel is rendelkezik. Az alsó sebességfokozatok az új, hétfokozatú S tronic váltónakköszönhetően rövidebb áttételűek, amely még tökéletesebb menetdinamikát tesz lehetővé. A TT Coupé a 40 TFSI motorral 6,6 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h sebességre, míg a 45 TFSI motorral mindössze 5,9 másodperc alatt. Az erősebb motorváltozathoz rendelhető quattro összkerékhajtás is, amely további pluszt jelent a vonóerő és a menetdinamika terén.Az Audi TT gyártása 20 évvel ezelőtt kezdődött az Audi Hungariánál, amelyet 2006-bankövetett a sportautó második generációja. Kezdetben Győrben az autók összeszerelése zajlott, a lakkozott karosszériák Ingolstadtból érkeztek az Audi Hungariához. 2013 óta már teljes egészében az Audi Hungariánál készül a legendás sportautó. A TT sikertörténetét 2014-ben az Audi TT harmadik generációja is tovább folytatta. Az Audi Hungariánál 1998 óta összesen több mint 1 150 000 autó, köztük 600 000-nél is több Audi TT készült.