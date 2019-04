Épülnek a sorompók a győri Széchenyi-egyetemnél: fizetős lesz a parkolás

Épülnek a kapuk, szeptembertől változik a rend, de a munkatársaknak, hallgatóknak továbbra sem kell kinyitniuk a pénztárcát. Fotó: Bertleff András

100 forint

A környéken jelenleg 100 forint per órás díjért lehet parkolni és az előzetes tervek szerint hasonló árszabásra számíthatunk az egyetemen is.

Az elmúlt hónapokban három új épülettel is gazdagodott a Széchenyi-egyetem: a Menedzsment Campusszal, a fékpad- és a csomagolásvizsgáló labor épületével. Nagy léptekkel fejlődik az intézmény, ezzel pedig újabb megoldandó feladatok kerülnek elő.A Széchenyi-egyetem előtti terület nagy részén jelenleg ingyenes a parkolás, míg a környező utcákban már fizetni kell. Emiatt sokan az intézmény parkolóit mintegy P+R parkolóként használják: a környező településekről Győrbe érkezők, a városban élők egész napra ott hagyják autóikat. Ez olykor azt eredményezi, hogy az egyetemre érkezők, sőt, maguk az oktatók, hallgatók sem találnak szabad helyet. Az Aranypart oldalában bizony gyakran látni szabálytalanul, a füvön álló járműveket. Az egyetem vezetése szeretné, ha rendezett állapotok lennének, ezért lépett.A napokban újabb sorompókat szerelnek fel. A sorompókkal elzárt területeken, a parkolóházban, a parkolólemezen továbbra is ingyenesen hagyhatják ott járműveiket az egyetem munkatársai, hallgatói, ugyanakkor a nem elzárt területeken a későbbiekben fizetős lesz a parkolás. Kovács Zsolt főigazgató lapunknak elmondta, hogy az egyetem munkatársai, a hallgatók ezekre a részekre éves bérletet váltva kedvező áron parkolhatnak, míg az egyetemre egy-egy alkalommal érkezők parkolójegyet váltva hagyhatják ott autóikat. Kovács Zsolt hozzátette, hogy a közeli gyógyfürdő előtti szabad parkolók is fizetősek lettek idővel, mindegy bizonnyal hasonló ok miatt. A fizetős parkolók üzemeltetését külsős cég által valósítják meg, a végleges parkolási rend szeptember elsejétől élesedhet.