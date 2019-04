Varga Mihály: újabb üzleti lehetőségekhez jutnak a magyar cégek Kazahsztánban

A Pénzügyminisztérium hétfői közleményében a miniszter hangsúlyozta: a magyar cégek szaktudása és az általuk alkalmazott technológia iránt komoly kereslet van a kazah gazdaságban, ezt jól mutatja, hogy a mostani fórumra minden korábbinál nagyobb létszámú üzletember-delegáció utazott Kazahsztánba.



A közlemény szerint a tárcavezető kiemelte: Kazahsztán Magyarország fontos stratégiai partnere a közép-ázsiai régióban és a gazdasági kapcsolatok fejlesztését célzó törekvések egyre több eredményt hoznak. A két ország közötti kereskedelem már három éve folyamatosan emelkedik, tavaly a teljes áruforgalom több mint a negyedével nőtt, meghaladta a 600 millió dollárt, de az azt megelőző évben majdnem 200 százalékos volt a bővülés.



A Magyarország és Kazahsztán közötti beruházási kapcsolatokról szólva a Varga Mihály a közleményben kifejtette: Magyarország uniós átlag feletti növekedést, képzett munkaerőt, csökkenő adóterheket és kiváló logisztikai elhelyezkedést kínál a kazah vállalatok számára, ahogyan a Mol már több mint 10 éve van jelen sikeresen a közép-ázsiai országban.



Hasonló adottságokkal és előnyökkel rendelkezik Kazahsztán is a térségben, ezért a magyar kormány több módon is támogatja a kazah piacra törekvő vállalkozásokat, de a kétoldalú kapcsolatok fejlődését segíti a már két éve eredményesen működő közvetlen légi járat is, amelyen már több mint 50 ezren utaztak.



Az üzleti fórum keretében Varga Mihály gazdasági együttműködési egyezményt ír alá Ruszlan Dalenov kazah nemzetgazdasági miniszterrel a két ország közötti befektetési és üzleti kapcsolatok további bővítéséről. Az egyezmény mellett további tíz megállapodás született egyebek mellett oktatási, kulturális, víz- és agrárügyi, pénzügyi, továbbá üzleti együttműködésekről a kazah és magyar fél képviselői között.