A mosonmagyaróvári Karolina Kórház sebészetének javára futottak

Tizenketten teljesítették együtt az Ultrabalaton 216 kilométeres távját: a Mindmeghalunk team a jótékonysággal is összekötötte a futást. 216 ezer forintot gyűjtöttek a Karolina Kórház sebészeti típusú mátrix egysége javára, melyet a napokban adnak át.

Tavaly vetődött fel először a gondolat egy baráti társaságban, melyben többen is futnak hobbiszinten, mi lenne, ha együtt sportolnának. Így jött az ötlet, hogy induljanak az Ultrabalatonon.

Ki így, ki úgy tett hozzá a dologhoz, hiszen a csapat rendkívül színes a lakhelyet és a foglalkozásokat tekintve is. Mosonmagyaróvári, dunakiliti, máriakálnoki, feketeerdői, ménfőcsanaki, csornai, kisteleki tagja egyaránt van a Mindmeghalunk csapatának. Nemcsak a lakhelyük, de a munkájuk is változatos, hisz akad köztük ápolónő, patkolókovács, értékesítő, eladó, informatikai szakember, tűzoltó, rendőr és pedagógus is. Talán ez a sokszínűség adja a csoport összetartó erejét.

A Kisalföldnek elmondták, a kihívás mellett jótékony cél is vezérelte őket: „Fussunk valami jó ügyért, valami nemes célért, így esett a választásunk a mosonmagyar­óvári Karolina Kórház sebészeti mátrix osztályára.”

– A versenyt megelőző hetekben nem kis logisztika volt az utazás megszervezése, a szakaszok felosztása. Két autó és egy kisbusz állt a csapat rendelkezésére, hogy a szombati 15.15-ös rajt után nekivágjunk a 216 kilométernek. Nagyjából 18–20 kilométer jutott összességében egy emberre, amit próbáltunk felosztani hosszabb-rövidebb szakaszokra. A délutáni és az esti futással nem is volt gond, de a hajnali futás embert próbáló volt. Előzetesen 22 órát írtunk be a nevezésbe, hogy ennyi idő alatt lefutjuk a távot. A vártnál sokkal jobb időt értünk el, hiszen 19.59.55 alatt sikerült beérnünk a célba – avatott be Mészáros Kata, Nagy Levente, Horváth Ákos, Szilágyi Réka, Szilágyi János, Bécsi Mónika, Sléber Zsuzsi, Kelemen Zita, Bodor Gábor, Giczi Tibor, Tasnádi Roland és Sléber Judit.

A jókedv, a nevetés sok nehéz pillanaton átsegítette őket. A biztatás, egymás segítése, a 36 órás ébrenlét igazán összekovácsolta a csapatot. Óriási élménnyel lettek gazdagabbak. S bár tényleg nagyon elfáradtak, nem is volt kérdés a verseny végén, jövőre együtt újra rajthoz állnak.

A team egy szponzort is talált, aki vállalta, hogy kilométerenként ezer forintot adományoz. Így a Balaton körbefutásával 216 ezer forintot sikerült gyűjteniük, amit a Karolina Kórház sebészeti mátrix osztálya javára ajánlanak fel és a napokban adják át Eichinger Mikolai Anita főnővérnek.

A csoport október 30-án újból közös futásra készül. És ígérik, hogy a jövő évi Ultrabalatont sem hagyják ki, mely 2022-ben is a jótékonyságról szól majd.