Baleset Gyulafirátótnál - Letöltendőt kapott R. Richárd - tudósítás a bíróságról, fotók

A vádlott a Kisalföldnek a bíróságról kifelé menet annyit mondott: "Megviselt az eljárás, s számoltam vele, hogy börtönbe - fogházba - kell vonulnom. Ahogy az első pillanattól kezdve vállalni akartam a felelősséget és a övetkezményeket, úgy most is ezt teszem. Semmiképp sem fellebbeztem volna."





A másik oldalt is megszólalt lapunknak: mind Borza Márta, mind pedig a tárgyaláson résztvevő hozzátartozók azt mondták, hogy valamiféle megkönnyebbülés és elégtétel azt tudni, hogy a felfüggesztett helyett letöltendő büntetést kapott a fiatalember, aki családok életet tette tönkre. Foki Niki édesapjáé a végszó: ˝az fájt a legjobban az elsőfokú ítélet után, hogy láttam, csak úgy elmehet. Most is elment még a bíróságról, de az útja egy időre a rácsok mögé vezet.˝ Édesapja annyit tett hozzá: büszke a fiára, akit tetteinek vállalására nevelt. S bízik benne, hogy talán ő példájuk is azt szolgálja, hogy többé senki nem alszik el a volán mögött.

Tudatos gondatlanságot állapított meg a másodfokú bíróság- Az első fokú tényállás maradt, irányadó volt. Ezért csak a büntetés kiszabását vizsgálta a másodfok. Vizsgálta a felróhatóságot: az első fok is megjegyezte, hogy a balesetet megelőzően már érezte a fáradtságot, mikroalvásokat. A tragédia napján viszonylag hosszabb út állt a vádlott mögött, monoton tevékenység volt ez. A fáradtságnak, az álmosságnak a tünetei jelentkeztek. Ezekről már volt ismerete, tudnia kellett, hogy rövid, mikroalvás következik. A vádlott tehát tudatában volt, mi következik. De tovább haladt, s bekövetkezett a baleset. Nem volt biztonságos vezetésre alkalmas állapotban, ezért megszegte a KRESZ adott rendelkezését. Alaptalan volt az a bizakodás, hogy ezúttal nem alszik el. A baleset pillanatában már nem volt tudatos magatartás, aludt, amikor áttért a bal oldalra.A tudatos gondatlanságot ezért állapította meg a másodfokú bíróság, a felróhatósága arra a pillanatra tehető, amikor a fáradtságot észlelte. Figyelembe vette, hogy fiatal felnőtt. Azokat a javára szóló körülményeket, amelyeket az I. fok is alkalmazott, a II. fok is elfogadja. Súlyosbító körülmény ugyanakkor a halálos kimenetel mellett a két maradandó sérülés - elsősorban Foki Nikolettnél.Az első fokú ítélet tartalma - egy év tíz hónap fogház - nem változik, de az igen, hogy letöltendő büntetést kap R. Richárd. Nem látott a felfüggesztésre törvényes lehetőséget a bíróság. S a generációs prevenció is ezt indokolja.- Hamarosan ítéletA bírói taná ítélethozatalra vonult el. A érdés tehát az, hogy letöltendő vagy felfüggesztett büntetést kap-e R. Richárd?- R. Richárd: Nagyon sajnálom, szeretném visszacsinálni.A bíróság a sértetti indítványt elutasítja.- Kizárólag a büntetés súlyosbításra van mód másodfokon. Nincs önnyű helyzetben a bíróság. Tisztában vagyok a bírói gyakorlattal, e szerint egy halál esetén felfüggesztett büntetést szoktak kiszabni. Ez történt itt is. De az első fokú bíróság a felróhatóság tekintetében tévedett: a vádlott cselekményét a hanyagság örében mérlegelte. De tudatos gondatlanság vonható a terhére. A vádlott ugyanis saját védekezése szerint évek óta szenvedett alvászavarban. Valóban diagnosztizáltak nála alvási apnoét. Tanulás özben, monoton tevékenységnél tapasztalt magán mikroalvásokat. A vezetés ilyen, monoton cselekmény. Jelentkezett is nála álmosság a baleset előtt, de nem állt meg pihenni, tovább folytatta a vezetést. A baleset előtti pillanatában vezetésre alkalmatlan állapotban volt. Ezek pedig a felróhatóság fokát sokkal magasabbra teszik, mint ami az első fokú ítéletben volt: tisztában volt a betegségével, fáradt volt, de nem állt meg, tisztában volt azzal, hogy balesetet okozhat, de tovább vezetett. A másik oldalt is figyelembe kell venni természetesen: fiatal felnőtt, büntetlen előéletű. E kettő összefügg, nem erősíti egymást, inkább magyarázza azt. ét özlekedési szabálysértést elkövetett azonban a baleset előtt. Bekövetkezett egy viszonylag komoly időmúlás - ez részben a megváltozott védekezésével magyarázható, ez tehát nem enyhítő örülmény. A övetkezmények pedig nagyon-nagyon súlyosak: elsősorban Foki Nikolett állapotára kell hivatkozni. Egy ember halála szerepel a cselekmény súlyának megítélésekor, de itt nem egy ember ujjperce érzéketlen, nem ilyen maradandó a sérülésről beszélünk. Foki Nikolett "vegetatív állapotban él szegény". És Borza Márta is maradandó sérüléseket szenvedett. Emellett a vádlott három húgát is veszélyeztette, mint "egy időzített bomba".A mérleg most még egyensúlytalan állapotban van - ha az első fokon kiszabott büntetést és a baleset övetkezményeit nézzü . " özelebb kell hozni a serpenyőket egymáshoz." Az általános visszatartásra is gondolni kell, amikor a bíróság a büntetésnél mérlegel. Fel kell rázni a özlekedőket, hogy felelősen vezessenek. A vádlott ezt nem tette meg. A szabadságvesztés tartalmával egyet értek, a próbaidőre felfüggesztését viszont nem tartom indokoltnak.