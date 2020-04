KÉPZELETCSERE

„Olyanná válunk, mint amilyen módon gondolkodunk.” (Példabeszédek könyve 23,7)

Orvostanhallgatók, akik elkezdtek tanulmányozni és vizsgálni bizonyos betegségeket, kezdték felfedezni saját magukon azoknak a betegségeknek a tüneteit. Minél többször képzelték el, nézték és szemlélték ezeket, annál több tünete jelent meg a testükön az adott betegségnek. A képzeletnek nagy ereje és hatalma van. Te is biztosan megtapasztaltad már, hogyha valamit nagyon erősen elképzelsz, azt szinte valóságként éled meg.

A képzeletünk valójában nem más, mint „képek megjelenítése”, melyeket lelki szemeinkkel magunk előtt látunk. Ha ezeket a képeket igazságként könyveljük el, számukra az könnyen „valósággá” is fog válni. Vannak hiábavaló képzelődések, vagy bűnös képzeletek, amelyek rosszak. Isten azonban a képzelet erejét már a kezdetek kezdetén belénk helyezte, mivel képesek vagyunk túltekinteni a körülményeinken, hogy meglássunk egy nagyobb, szebb képet. Isten pedig azt akarja, hogy úgy lássunk, ahogy Ő, hogy azt lássuk, amit Ő lát! Isten tehát elképzelt bennünket, más szavakkal: terve volt számunkra és azt előre kigondolta, elképzelte. Jeremiás könyvében azt mondja: „Az én terveim számodra jó tervek, a bővelkedés tervei, nem a nyomorúságé” (Jeremiás könyve 29,11). Ez egy jó kép, nem? Mielőtt Ádám és Éva a bűneset miatt elbukott, Ádámnak meg volt az a képessége, hogy elnevezzen állatokat. Volt egy veleszü letett kreativitása. Képes volt megérteni Isten dolgait. Ez a kreativitás vagy teremtő-alkotó képesség pedig a képzeletben van, mely az emberben a bűn elkövetésével együtt megsérült. De Krisztusban újra helyreállhat.

Ma sok gyerek, fiatal nem a valóságban, hanem egy képzelt, virtuális világban él, játszik, barangol, elmerül. A képzelet használata és a képzelődés között óriás különbség van. Míg a képzelődés „kancsalul, festett egekbe néz” – írja a költő, addig a képzelet a valóság talaján áll. A képzelődés egy mesterségesen létrehozott, megalkotott álvilág, álomvilág, amelyben elmerülni veszélyes is lehet. A képzelet ellenben a valóságban gyökerezik, és a megvalósulása lehetséges. A képzelet egy képet lát, amit az elménk készít. Jézusnak is van egy képe rólad, amit már előre „megfestett”. Ez a kép azt ábrázolja, hogy te megtérsz, az Ő követője leszel és elnyered az örök életet. Isten ígéretei egy-egy kép a jövőről. Ha ezekre gondolsz, ha ezeket elképzeled, akkor annak a megvalósulását hiteddel elősegíted. Például, ha Isten egy tölgyfát ígér, de a jelenben a hiteddel csak egy makkot tudsz megra gadni, nem baj. De ne feledd, a tölgyfa ígérete ott van a makkban – csak idő kérdése és kihajt belőle. Bármit is ígért neked Isten, a csírája már benned van. Öntözd, tápláld, és ne engedd, hogy hitetlenségével bárki is kitépje gyökerestül! Az, hogy valami nem nyilvánvaló azonnal, még nem jelenti azt, hogy nincs vagy nem fog megvalósulni.

Én rendszeresen olvasom Ézsaiás próféta könyvét – főképp a 40–66. fejezeteket –, és a benne foglalt ígéreteket. Ezek a nagyszerűségükkel, bátorításukkal, távlataikkal annyira lenyűgöznek, hogy sokszor gondolok rájuk. Szeretem elképzelni ezeknek a megvalósulását. Ez olyan, mint az elvetett magot öntözni, gondozni. És majd egyszer kisarjad, fává nő, gyümölcsöt érlel, valósággá válik. Isten ígéretei ilyenek! Az életemben már sok dolog megtörtént, ami Isten ígéretén alapult. Volt, amikor sokat kellett várnom a megvalósulásig. De Isten szava és ígérete mindig megvalósult. És meg is fog valósulni. Ha te is hittel belekapaszkodsz ezekbe az ígéretekbe, akkor az be fog teljesülni a te életedben is! Ha a képzeletedet Isten ígéreteire irányítod, akkor ezeknek megvalósulását munkálod. Akkor úgy látod a dolgokat, ahogy Isten látja, és részesévé válsz az isteni áldásoknak, ajándékoknak. Cseréld le a bűn ös képzelődés torz képeit, beteges világát Isten ígéreteinek felemelő, bátorító valóságos képeivel! Így munkálod ezek megvalósulását életedben.

Olvasd el a következő igéket: Ézsaiás próféta könyve 55,8-13; 54,10!

Szerető barátod: Attila bácsi

