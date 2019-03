Szijjártó: a kölcsönös tiszteletre kell alapozni a magyar-holland együttműködést

Magyarország és Hollandia máshonnan nézi a világot, de az eltérő megközelítési módok ellenére, ha a kölcsönös tisztelet talaján maradnak, sok mindent meg tudnak beszélni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. Szijjártó Péter holland kollégájával egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Magyarország megadja és elvárja a tiszteletet, és azt, hogy tiszteletben tartsák, az ország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek.Közölte: a magyar-holland kapcsolatokban a gazdasági és védelmi sikereket helyezik előtérbe, és a higgadt megbeszélések hozzájárulnak ahhoz, hogy az együttműködés sokkal inkább a sikertörténetekről, semmint a vitákról szóljon.A tárcavezető kifejtette: Hollandia fontos szövetséges az EU és a NATO keretein belül, együttműködésük sokrétű, vannak benne sikerek és komoly viták; az európai politikai kérdéseket illetően jelenleg valószínűleg több olyan ügy van, amelyben nem értenek egyet, mint amelyben igen.Mint mondta, ugyanakkor a védelmi együttműködésben mindig számíthattak egymásra, és jelenleg is 22 holland katonából álló kontingens szolgál Pápán.Kitért arra: a kétoldalú kereskedelem is jól alakul, Hollandia a hetedik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak. 650 holland vállalat 15 ezer embernek ad munkát Magyarországon - fűzte hozzá.A külügyminiszter azon kérdések között, amelyekben nem értenek egyet, kiemelte a migráció ügyét. Úgy látja, az egyet nem értés fakadhat abból a szerepből, amelyet a bevándorlók játszanak a holland társadalomban. Viszont Magyarország soha nem volt bevándorlóország, és soha nem is lesz az - jelentette ki. Megjegyezte: ez magyarázhatja, hogy a két ország ellentétesen szavazott az ENSZ globális migrációs csomagjáról.Az elmaradt holland parlamenti látogatásról Szijjártó Péter elmondta: "mi nyitottak vagyunk a párbeszédre", ha az nem kioktatásról és leckéztetésről szól, és ha a párbeszéd megelőzi a döntést.A következő többéves uniós költségvetésről közölte: Hollandiának befizető tagállamként más pozíciója van, de Magyarország az uniós forrásokra olyan tételként tekint, amelyért "mi is teljesítünk", hiszen megnyitottuk piacainkat a nyugati cégek előtt.Azt is hangoztatta: a magyar szabadságharcos nép, nem fogadna el semmilyen politikai törekvést, amely elvenné a demokratikus jogokat az emberektől.Stef Blok holland külügyminiszter hangsúlyozta: a kétoldalú kapcsolatok erősek, Magyarország és Hollandia szövetséges a NATO-ban, partner az EU-ban, továbbá szorosak a gazdasági kapcsolatok.Partnerekként a nézetkülönbségeket is meg tudják vitatni, megoszthatják aggodalmaikat - mondta. Hozzátette: rendben van, hogy nem mindenben értenek egyet, de tiszteletteljes és nyitott párbeszédre van szükség.Azt mondta: ugyan a két ország nem mindenben ért egyet, de a közös érdekeket tartja szem előtt. Az erős, együttműködésre épülő EU minden tagállamnak fontosabb, mint valaha, az együttműködés elengedhetetlen Magyarország, Hollandia és az unió jövője szempontjából is - magyarázta.