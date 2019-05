Nézőpont: először van összeurópai témája a választásoknak

A migráció kérdése által először van összeurópai témája az európai parlamenti választásoknak - mondta a Nézőpont Intézet vezetője az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Mráz Ágoston Sámuel hozzátette: ez azért lehetséges, mert a migrációs krízis nemcsak az illegális bevándorlókról szól, hanem egy sokkal mélyebb összefüggőseket felmutató téma. A migráció kérdésébe beletartozik az is, hogy ki döntsön az Európai Unió következő 10-20 évéről, arról, hogy kikkel akarunk együtt élni, illetve arról is, hogy mire szabad összeurópai forrásokat elkölteni és mire nem - fejtette ki.



Hangsúlyozta: a választásnak ideológia dimenziója is van, mégpedig a tekintetben, hogy a humanizmus befogadást vagy helyben segítést jelent-e.



A szakértő a lehetséges részvételi arányról azt mondta, hatalmas változás nem várható, mivel a migráció témája ugyan minden európai országban a levegőben van, de a választható képviselők csak részben változtak meg az európai politikai palettán.

Ugyan az Európai Parlamentben már megjelentek migrációellenes, elitellenes, hazafias pártok, de az ezek ellen épült liberális médianyomás miatt az emberek csaknem úgy érzik, hogy a becsületükbe kerülne, ha ezekre a pártokra szavaznának - vélekedett Mráz Ágoston Sámuel.