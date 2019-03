Ismeretlen lényekre sokaságára bukkantak egy indonéz szigeten

Több mint száz új rovarfajt fedeztek fel egy indonéz sziget esőerdejében. A tudósok szerint a bogarak mind a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak, vagyis az ormányosbogarak közé.



Az új fajokat főleg a Star Wars és az Asterix szereplőiről nevezték el, így kapta egy zöld fényes bogár a Yoda, egy gömbölyű pedig az Obelix nevet. Tudósokról is neveztek el néhányat: Charles Darvin mellett a DNS-kutatás úttörői, Francis Crick és James Watson is névadó lett - írta a BBC News.



A bogarak mindössze néhány milliméter nagyságúak. Ebből a rovarcsoportból csupán egyet találtak 1885-ben Celebeszen. Az egzotikus élővilágáról híres szigetet esőerdők borítják, bár nagy részüket kivágták már.



Az újabb bogárfajokat felfedező indonéz és német kutatók szerint sokkal több rovarfajt is lehet még találni a régióban.



"Kutatásunk nem ért véget, lehet, hogy eddig csak a felszínt kapirgáltuk. Celebesz földrajza nagyon összetett, és sok területén még sohasem kutattak e rovarok után" - mondta el Raden Pramesa Narakusumo, az Indonéz Biológiai Kutatóközpont múzeumának bogarakkal foglalkozó kurátora.



A kutatáson dolgozó Alexander Riedel, a Karlsruhei Természettudományi Múzeum tudósa ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy az új fajok felfedezése ellenére, részben az erdőirtások miatt, továbbra is csökken a rovarok száma, ami veszélyezteti a biodiverzitást. Az új kutatások szerint világszerte drámaian csökken a rovarpopulációk száma.



James Hogan, az Oxfordi Természettudományi Múzeum tudósa szerint a kutatás rávilágított, hogy a biodiverzitásnak milyen nagy része várhat még felfedezésre és katalogizálásra.



A bogarakat DND-szekvenálással határozták meg. A vizsgálat szerint a Trigonopterus nemzetséghez tartoznak.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)