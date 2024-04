Meglepetés is volt a hír, meg nem is: az ETO szerdán menesztette vezetőedzőjét, Kuznyecov Szergejt és külföldi segítőit, majd nem sokkal később bejelentette a „tűzoltót”, Borbély Balázst. A dunaszerdahelyi gazda, a DAC 1904 másodedzője ugrott be a győriek kispadjára. Az nem derült ki, hogy a megbízatása a bajnokságból hátralévő öt mérkőzésre vagy hosszabb távra szól-e.

Általában az idei tavaszi szerepléstől és főként a legutóbbi két vereségtől hitehagyottá vált győri szurkolók abban reménykednek, Borbély személyében maga a Mágus II érkezett Győrbe, és az idegenbeli Mosonmagyar­óvár, valamint a következő, Pécs elleni hazai mérkőzés előre betervezett hat pontjával kedvenceik olyan pozíció­ba kerülnek, hogy utána jó formába lendülve behúzzák a Kazincbarcika, a Vasas és az Ajka elleni meccseket is. Ebben az esetben feljutnak az NB I-be. Győrben ismeretlenek Borbély képességei, lehet, hogy valóban benne van a mágia.

Az biztos, hogy a Világi família hét közben tizenkilencre lapot kért a kinevezésével. Csak remélni lehet, hogy ez jobb lépés lesz, mint Munoz felmentése és Kuznyecov kinevezése volt – két nappal a Nyíregyháza elleni rangadó előtt. Annak vereség lett a vége.

Kuznyecovnak állítólag – a rossz eredmények mellett – azért is kellett mennie, mert a Szeged elleni zakót követő nyilatkozatában maga és a játékosok felelőssége mellett a klubvezetés szerepét is felvetette. Hogy valóban így volt-e, nem tudni.

A mérleget majd a bajnokság végén lehet megvonni.

Győrben is, Felvidéken is.