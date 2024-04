Évértékelő, évindító közgyűlést tartott a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata. A beszámoló két esztendő tevékenységéről szólt, mivel 2023-ban a rezsiköltségek miatt nem tudták megtartani összejövetelüket. Szalay Balázs, a társulat elnöke tájékoztatta a tagságot a fontosabb eseményekről, a csoport munkájáról. Kiderült, hogy a társulat megtartotta aktivitását, mert a lezárások és korlátozások ellenére is kilenc helyszínen összesen huszonkét rendezvényt szerveztek, melyeken nyolcszázan vettek részt.

A helytörténészek megemlékeztek veszteségeikről is, hét egykori tagtársuk emléke előtt hajtottak fejet, akik 2022-ben és 2023-ban hunytak el: Bedécs Gyula, Magassy Dánielné, Szabó Gyula, Csete Lajos, Lengyel Sándor, Szabó József, V. Szalontay Judit.

Szalay Balázs kiemelte az emlékezetes programokat is. Szólt többek között a ciráki IV. Károly-konferenciáról, a Bartos Gábor-könyv bemutatójáról, Kinczer József bősárkányi könyvbemutatójáról és a Rábaköz ösmertetése című Csiszár Attila-kiadvány bemutatójáról. Érdekes előadás volt már 2023-ban Kapuváron Gerencsér Péteré, ami Gartáról, a katonavárosról szólt. Részt vett a társulat Devecseri Zoltán Harmadnapok című kötetének bemutatásában Kapuváron, illetve kivette részét a Telekesi Török István-emléknap szervezéséből Vadosfán. Enesén Mesterházy József Enese évszázadai című könyvét ismerte meg a társulat.

Gerencsér Péter tavaly is jelentkezett egy kiadvánnyal, melyet be is mutattak, Az 1584. évi kapuvári urbárium címmel. Bodonhelyen is találkoztak a helytörténészek, ahol a török időkről szóló előadást hallgattak meg, többek között a bodonhelyi várról. Ott voltak az egykori cakóházi zsidó temető emléktábla-avatóján. Megszervezték a Vadosfa–Csorna emléktúrát, jártak egy hansági tanulmányúton és támogatták a farádi temetőben Borsits Sándor főjegyző sírjának rendbetételét. Szervezője volt a társulat a vadosfai Böröcz Sándor emlékére rendezett konferenciának és tagjai fejet hajtottak Pokker Ernő olajkutató sírjánál Bősárkányban.

A helytörténészek az elmúlt két évben is támogattak „jó ügyeket”: Pokker Ernő bázakerettyei emlékművét, Telekesi Török István halotti zászlajának felújítását és életrajzának megjelentetését, a Rábaköz ösmertetése és az 1584. évi kapuvári urbárium kiadását. Megjelentették a török korról képet adó Marsigli-rajzokat. Segítették a csornai Kereszt- út füzeteket, a döri tájházat.

A 2024-re vonatkozó tervek között Szalay Balázs megemlítette, hogy a következő Rábaköz-kutatók Napját várhatóan Bágyogszováton rendezik meg.