Több mint 1,2 millió fesztiválturistát várnak a negyven eseményt átfogó MOL Nagyon Balaton programjaira

A BAHART negyedszer rendezi meg Siófokon a Nemzeti Regattát, Magyarország településeinek vitorlás fesztiválját június első hétvégéjén ingyenes koncertekkel, és idén a Balatonnál, Zamárdiban rendezik meg július 13-14-én a Red Bull Air Race futamát is.



A kultúrára szomjazókat a balatonföldvári Kultkikötő több mint 200 programmal várja, és idén is megrendezik a Klassz a pARTon! nevű nyáresti komolyzenei koncertsorozatot.



Huszonnyolcadik alkalommal tartják meg július 19. és 28. között a Balaton legnagyobb összművészeti fesztiválját, a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön közel 1500 programmal.



A fesztiválok sora június 19. és 24. között az egyik legnagyobb magyarországi önismereti és életmódfesztivállal, az Evernessel kezdődik Alsóörsön. Július 3. és 7. között Zamárdiban a Balaton Soundon, Európa legjobb vízparti fesztiválján olyan világsztárok lépnek fel, mint Armin Van Buuren, a The Chainsmokers, DJ Snake, J Balvin, a Future, G-Eazy, Marshmello, Sean Paul, Tiësto, Timmy Trumpet, Paul Kalkbrenner, Jess Glynne, Rudimental és a KSHMR.



Július 5. és 7. között a KeszthelyFest magyar könnyűzenei csapatokkal várja a szórakozni vágyókat. A következő héten a 16. VeszprémFesten Caro Emerald, a UB40 Feat. Ali Ú Astro, valamint Katie Melua is színpadra áll, és szintén Veszprémben rendezik július 17. és 20. között a Veszprémi Utcazene Fesztivált is.



Augusztus elején a Paloznaki Jazzpikniken olyan előadók lépnek majd fel, mint Rick Astley, a The Jacksons, a The Brand New Heavies, a Maceo Parker, Adani Ú Wolf, a Peet Project, Little G Weevil és a Silhouette Ú Vinx. A nyarat hagyományosa a STRAND Fesztivál és a B my Lake zárja Zamárdiban.



A STRAND Fesztivál augusztus 20-án a Balaton legnagyobb tűzijátékával, valamint a Petőfi Zenei Díj gálaműsorával és John Newman fellépésével indul, majd augusztus 24-éig olyan világsztárokat hallhat a közönség, mint a Bastille, Jason Derulo, Anne-Marie, Dimitri Vegas Ú Like Mike, Steve Aoki, Jonas Blue, a Sigma, a Modestep és az Ofenbach.



Visszatér Zamárdiba a B my Lake, ahol az elektronikus zene kedvelőit mások között Adam Beyer, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Chris Liebing, Dax J, a Mind Against, a Pan-Pot és a Tale Of Us várja. A kétnaposra bővülő Balaton Pikniken a balatonboglári Gömbkilátónál szeptember 13-14-én fellép Róisín Murphy, a Morcheeba, José González, Nicola Conte Ú Spiritual Galaxy, Bebel Gilberto, Gilles Peterson és a Nubiyan Twist.



A programsorozat szervezőivel együttműködik a BAHART, a Balatoni Kör és a Magyar Turisztikai Ügynökség is, május utolsó hétvégéjére pedig megjelentek az ingyenes országos terjesztésű Balaton Magazin mellett a megújult Best of Summer kiadványok és a 100 jó hely a Balatonon című kalauz is - közölték a szervezők.