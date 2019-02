Kosárlabda - Akadémiai összegzés Sopronban

– Rengeteg feladat van aminek meg kell most felelnünk. Amikor megkaptuk az akadémiai címet, akkor kilencven százalékban készen álltunk ugyan a feladatokra, de nyilván akadtak problémás pontok, ezeket folyamatosan javítjuk. Azt hadd jegyezzem meg, hogy edzőink maximálisan partnereink, így természetesen sokkal könnyebb dolgunk van. Nyilván nem működik minden tökéletesen, vannak hibáink, amiket javítanunk kell, de bátran kijelenthetem: nincs szégyenkezni valónk. Sikerrel oldottuk meg a legfontosabb feladatunkat, hogy a szakmai munkát szétválasztottuk a menedzsmenttől és a többi problémás területen is haladunk – mondta el Horváth József. Elárulta, nincs kifejezetten több adminisztráció, ami az irodai munkát illeti, az edzéstervezésnél vezettek be inkább újdonságokat. „A mai rendszerünket bárki átlagon felülinek minősítené" – fűzi hozzá a vezető.



Megkérdeztük, hogy az edzők teljesítményére vonatkozóan is vannak-e új elvárások, ellenőrzések?



– Több fajta ellenőrzés is van; két edzőt minősítési eljárás alá vettünk, ahol minden edzést négy szakember figyel és értékel. Az idei évben Tóth Alexandra és Bali Ádám a kiszemelt, őket Bokor Ákos, Gottschling Gábor, dr. Szekeres Csaba és jómagam figyeljük. Ezen felül a szövetségtől is érkeznek ellenőrök, akik az edzéseket véletlenszerűen látogatják. Gyakorlatilag mindent figyelünk. Aki kicsit járatosabb a kosárlabda utánpótlásban, az tudja, nem lehet egy tényezőt kiemelni, hanem összességében kell vizsgálni a folyamatokat – mondta el Horváth József.