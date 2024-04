Idén 8. alkalommal rendezte meg a Mobilis Interaktív Élményközpont saját pályaorientációs napját. A rendezvény különlegessége, hogy a kiállítók szinte mind diákok és saját projektjeiket mutatják be az eseményen. Emellett az egyetem három oktatója is előadást tartott az intézmény legaktuálisabb, fiatalok számára is izgalmas kutatási témáiról.

– Nagy örömünkre idén 32 kiállító csapat jelentkezett, minden eddiginél több. A győri és Győr környéki iskolák mellett Budapestről és Sárvárról is érkeztek csapatok, akik egy-egy látványos mérést vagy természettudományokhoz kötődő kísérleteket mutatnak be – mondta el Keszthelyi Bernadett a Mobilis ügyvezetője. – A természettudományok ismerete még mindig számos hivatáshoz fontos. Az online térben rengeteg információ található a pályaválasztással kapcsolatban, az ehhez szükséges önismeret azonban változó mértékben van meg a fiatalokban. A mai program előnye, hogy élményszerűen testközelből tekinthetnek be tudományterületekre, olyan módon, ahogy a tanórákon nem lehetséges. A kiállítók standjait pedig a Széchenyi István Egyetem tanárai is megnézik és később értékelni is fogják a projekteket. Sőt az egyetemnek is van saját pályaorientációs standja az eseményen.