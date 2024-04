A Stage4U innovatív és interaktív kvízvetélkedő, ami középiskolás diákok számára készül idén először - Werner Krisztina ötlete nyomán - , hogy fokozza érdeklődésüket a színházművészetek iránt, miközben játékos formában teszteli és bővíti tudásukat. A vetélkedő egyedülálló módon ötvözi az általános színházi ismereteket, a kreativitást és a csapatmunkát, kiemelve a diákok kritikai gondolkodását.

Interaktív szórakozásra hívják a középiskolásokat a szervezők a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termébe. Fotó: Csapó Balázs

Június 4-én a Kisfaludy Teremben 4-6 fős csapatok versenyeznek a kvízvetélkedő fődíjáért. A tanév zárásaként, jobb kedvű nem is lehetne az iskolai év befejezése, mint egy olyan vetélkedő, ahol mindenki nyer.

Ütős csapatnév és segítőtanár

A [email protected] e-mail címen jelentkezhetnek a kalandvágyó diákcsapatok, akik a II. DunaFeszt nulladik napján 17 órakor belevetik magukat a játékba. A jelentkezéshez kell egy ütős csapatnév, a csapattagok neve és elérhetősége valamit egy kisérő tanár az iskolából.

A klasszikus kocsmakvíz modulokat Horváth Petra kvízmester állítja össze általános műveltségi témákból. A jóhangulatról a játékot vezető Sík Frida és Hajdu Tibor színművészek gondoskodnak, a színházi showt Móczár Bence rendezi.

Horváth Petra kvízmester és Móczár Bence színész-rendező.

Fotó: Csapó Balázs

Műveltségi vetélkedő helyett show

- Nagyon izgalmas projekt, még nem csináltunk hasonlót a győri színházban, de még Magyarországon sem. A kvízműsorok, vetélkedők, közösségi- kvízek és társasjátékok világát próbáljuk meg ötvözni úgy, hogy a közös nevező a színház legyen. Aktív, élő, vibráló, fiatalos mégis laza és önfeledt délutánra várjuk a jelentkező diákcsoportokat. Színház és humán műveltség lesz a tematika, a klasszikus műveltségi vetélkedő helyett showba csöppennek a fiatalok - mondta el lapunknak Móczár Bence rendező.

Horváth Petra ugyan rutinos kvízmester, főleg ha a kocsmai verzióról van szó, azonban színházi témakörben neki is újdonság, kihívás lesz az első alkalom. - Fiatalokkal már dolgoztam korábban is, meglepően fogékonyak a műfajra. Élvezik a vetélkedést, aminek még közösségformálóbb ereje van. Célunk, hogy minél több tanulót csábítson a színházba - tette hozzá Horváth Petra, akitől azt is megtudtuk, hogy az idei színházi évad is szerepet kap a vetélkedőn, valamint egy kis csavarra is lehet számítani, nem csak alapvető kérdésekkel készülnek.

Értékes fődíj

A nyertes csapat a fődíja az egész iskolának szóló attrakció: a Karnyóné című színházi előadást elvihetik az iskolájukba. A győzelmüket megünnepelhetik a Pedró Inno Pékség és Bisztóban, ahol Vajda Péter vendégül látja a csapatot.