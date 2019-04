Jövőre Budapestről indul és itt rendezik a Giro d'Italia első három szakaszát

Paolo Bellino, a Giro d'Italiát szervező RCS Sport ügyvezető igazgatója beszédet mond a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körversenyről tartott sajtótájékoztatón a fővárosi Olasz Kulturális Intézetben 2019. április 15-én.

Az eseményen bejelentették, hogy jövőre Budapestről rajtol a kerékpáros körverseny. Balról a verseny kupája. MTI/Illyés Tibor

Megtörtént, amire senki sem számított, megvalósult, amit elképzelni sem nagyon mertünk: régiónkból elsőként nekünk sikerült elérnünk, hogy itt legyen a Grande Partenza"

A sajtótájékoztatón bemutatták a viadal idei trófeáját is. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A budapesti Olasz Kultúrintézetben rendezett hétfői sajtótájékoztatóján Mauro Vegni, a Giro d'Italia versenyigazgatója bejelentette: a jövő májusi viadal első három szakaszát rendezik Magyarországon, mielőtt egy szünnapot követően Olaszországban folytatja útját a 103. Giro mezőnye.Kiemelte, büszke rá, hogy egy csodálatos európai városba helyezik át a jövő évi Giro rajtját. Hozzátette, Magyarország az utóbbi években hihetetlen népszerűségnek örvend, a Giro-szakaszokkal pedig lehetősége nyílik arra, hogy a világnak bemutassa, a főváros mellett milyen szép tájak, vidékek vannak errefelé."A három szakasz fantasztikus lehetőség Magyarország számára" - mondta, egyúttal jelezte, a részleteket később, várhatóan júniusban tárják a nyilvánosság elé.Az MTI kérdésére elmondta,Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes leszögezte: Budapestnek nagy büszkeség, hogy innen rajtol a Giro d'Italia."Az elmúlt években Budapest bizonyította: jó házigazdája magas minőségű és színvonalú sporteseményeknek" - emlékeztetett, majd úgy folytatta: Budapest sportszerető és egyre inkább sportos város.Úgy vélekedett, nagy hatással lehet a szabadidősport szerelmeseire egy ilyen esemény, és a fővárosra is, hiszen"A főváros helyszínbiztosítással, az esemény népszerűsítésével és az engedélyek megadásával támogatja a rendezést" - fogalmazott.- fogalmazott Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos."Nemcsak az országimázs szempontjából fontos, hanem gazdaságilag is megtérülő befektetés a Giro d'Italia" - mondta a kormánybiztos. Felidézte, amikor körvonalazódott, hogy a Giro szervezői elképzelhetőnek tartanak egy magyarországi rajtot, széles összefogással az összes érintett minisztérium, a magyar szövetség (MKSZ) és a fővárosi önkormányzat is az ötlet mellé állt.Mint mondta,komoly befektetést igényel a rendezés, de hatalmas reklámértékkel bír. A 2010-es hollandiai Grande Partenza tapasztalatai alapján minden befektetett euró két másikat hozott közvetlenül. Révész Máriusz elmondta, 7,8 milliárd forintos kormányzati támogatással valósul meg a Giro-rajt.Kifejtette, több száz előkészítő eseményt rendeznek és, az idei viadalt pedig az M4 Sport is közvetíti.Emlékeztetett arra, hogy, de azon dolgoznak, hogy ismét legyen magyar résztvevő.Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte: a Giro d'Italia a Tour de France és a Vuelta a Espana mellett a három legjelentősebb kerékpárverseny egyike."Óriási érdeklődésre lehet számítani, az utcák megtelnek rajongókkal, mivel a legjobb versenyzők, az első vonal érkezik Magyarországra. Olyan példaképek ők, akiktől tűrőképességet, alázatot, rendkívüli kitartást tanulhatunk."Kifejtette, az olasz körverseny illeszkedik a világversenyek sorába, melyeknek Magyarország otthont adott vagy fog adni.Mint mondta, a magyar kormány szándéka a mindennapos mozgás népszerűsítése, ez az esemény pedig kivételes lehetőség a hazai turizmusnak, mivel "a három hazai szakasszal minél többet megmutathatunk a kivételes értékeinkből"."Eredményeink alapján, szurkolásban és a rendezés terén egyaránt sportnemzet vagyunk" - jelentette ki Menczer Tamás, tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár. Közölte, a külképviseleteken is népszerűsíteni fogják a versenyt."A Giro intézmény, amire az olaszok méltán lehetnek büszkék, és innentől egy kicsit a miénknek érezhetjük majd. Mindent megteszünk azért, hogy elmondhassuk: Magyarország a Giro eddigi legjobb rajtját rendezte."Paolo Bellino, a Giro d'Italiát szervező RCS Sport ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: az egyik legnehezebb kerékpáros körverseny nem hagyhatta ki, hogy Magyarországra érkezzen."Olaszországhoz hasonlóan komoly hagyományokkal, történelemmel rendelkezik, még a zászlók színei is megegyeznek. A Giro országimázs, azonnal megtérülő befektetés, és biztos vagyok benne, hogy Magyarország sikeres rajtot fog rendezni" - fogalmazott.A sajtóesemény végén - amelyen bemutatták a viadal idei trófeáját is - Szabó Tünde és Paolo Bellino aláírta a szerződést.Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.Jövőre Budapestről rajtol a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny - jelentették be hétfőn budapesti sajtótájékoztatón.Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt a Grande Partenza - írta az MTI.A versenyt szervező RCS cég vezetője, Mauro Vegni és az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos, Révész Máriusz a mai napon tartott ünnepélyes bejelentést és sajtótájékoztatót Budapesten, ahol végérvényesen kiderült, tényleg tőlünk rajtol a 103. Olasz Körverseny!A szakaszok útvonala még nem ismert, de a szervezők tervei szerint a csapatbemutatóra és az első etapra Budapesten kerülne sor, valószínűleg egy időfutam formájában. A másik két szakasz útvonala attól is függ, hogy honnan folytatódik majd utánunk a Giro. Értesülésink szerint a horvátok is élénken érdeklődnek a negyedik etap megrendezése után, ebben az esetben akár autóval is eljuthatna a Giro karaván Olaszországba. A végleges szakaszbemutatókra az ősz folyamán kerülhet sor - tudatta a velo.hu Először a Cycling Weekly nevű portálon olasz forrásokra hivatkozva jelent meg a hír, hogy Budapest lesz a házigazda 2020-ban. A hétfőn ezt erősítették meg, a Giro d'Italia versenyigazgatója, az RCS Sport ügyvezetője, Mauro Vegni jelenlétében - számolt be az eseményről az Index "Nagyon büszke vagyok, hogy itt jelenthetem be a következő év rajtját. Magyarországról indul majd el a 2020-as Giro d'Italia. A nézők millióinak mutatjuk majd be, hogy milyen szép tájak és vidékek vannak még Magyarországon. Három szakaszt fogunk Magyarországon rendezni, de az később tárjuk a közönség elé, hogy pontosan merre mennek ezek. Egyelőre csak azzal állapodtunk meg a magyar kormánnyal, hogy Budapestről indulunk és még két szakasz lett" - mondta Mauro Vegni.