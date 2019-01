Alcufer Kupa - Ismét a Lipót nyert XIV. Horváth Ferenc emléktorna - galéria

Szombat délelőtt az A és B csoport küzdelmeit rendezték. Előbbiből az NB II-es ETO és a címvédő Lipót jutott – mondhatni könnyedén – a felsőházba. A B jelű négyesben a Csorna hibátlanul zárta az élen a csoportkört. A fiataljaival érkező (ezt egyébként az összes NB-s csapatról el lehetett mondani, nyilván egyik csapat sem akart kockáztatni a hétvégi rajt előtt) Mosonmagyaróvár csak harmadik lett, s a Lajta-partiakat legyőző Kapuvár jutott még a felsőházba.A C csoportban meglepetésre mindhárom találkozóját elveszítette az NB III-as Ajka, az első helyen a Ménfőcsanak, másodikként pedig az Öttevény jutott a rájátszás felsőházába. Kissé borult a papírforma a D csoportban is, ahol ugyan a „házigazda" Gyirmót hibátlanul hozta mindhárom találkozóját, a Nyúl remek teljesítménnyel a harmadosztályú Pénzügyőrt megelőzve lett csoportjában a második.Vasárnap a lipótiak két gyors győzelemmel biztosították helyüket a fináléban, ahol ismét a Gyirmóttal kerültek szembe, s ahogy tavaly, ezúttal is 2–1-re legyőzték a kék-sárgákat, így sorozatban harmadszor nyerték meg az Alcufer-kupát.A torna végeredménye: 1. Lipót, 2. Gyirmót, 3. Ménfőcsanak, 4. Csorna, 5. Öttevény, 6. Kapuvár, 7. ETO FC, 8. Nyúl, 9. Pénzügyőr, 10. Abda, 11. Koroncó, 12. Mosonmagyaróvár, 13. DAC, 14. Bágyogszovát, 15. Ajka, 16. Gönyű.A torna legjobb mezőnyjátékosa Tóth László (Lipót), gólkirálya Zimonyi Dávid (Lipót), legjobb kapusa Dénes Zsolt (Csorna), felfedezettje Koncsag Martin (Ménfőcsanak), legjobb gyirmóti játékosa Sandal Dominik lett.