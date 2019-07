Nagyszabású fejlesztés: a XXI. századba lépnének a Fertő-parton

Morognak a strand miatt

Szalay Dániel vitorlázókkal



Fontos a kotrás és a nádvágás

A Fertő-part átfogó fejlesztését követően olyan családbarát üdülőterület jön létre a Fertőrákosi-öbölben, amely megfelel valamennyi korosztály rekreációs igényeinek, s a korábbi hat hektár helyett közel hatvan-hektárnyi lesz a bejárható, igényesen kialakított Fertő-parti terület.Annak jártunk utána, miképpen vélekednek Fertőrákoson a leendő korszerűsítésről.– Nagyon örülünk a faluban, hogy elkezdődik valami komoly fejlesztés a Fertőn. A tervek megvalósulásával a létesítményeket működtetni kell, a fenntartásról pedig gondoskodni. Mindez munkalehetőségek sorát jelenti majd a helyieknek és a közeli falvak lakóinak – vélekedett Károlyi Mihályné fertőrákosi alkalmazott. – Másrészt nehezményezzük, hogy ennyivel korábban lezárták a strandot. Emiatt van is némi morgolódás.– A Fertő-part magyar oldalának modernizálása időszerű feladat, Fertőrákos ebben ígéretes gazdasági lehetőséget lát. Várjuk, hogy a Fertő-part hazai oldala a XXI. századba lépjen – közölte Palkovits János polgármester. – Ettől azt reméljük, hogy jóval nagyobb lesz a turistaforgalom, így növekedhet a nálunk megállók száma is. Bizakodás jellemzi a falut, többen is bejelentették igényüket panzió nyitására, illetve a szálláshelyek bővítésére. Érződik, hogy Fertőrákoson derűlátóan néznek a jövőbe. Azt azért sajnálnánk, ha a Fertő-part látványát évtizedeken át meghatározó cölöpházak eltűnnének – fogalmazott a polgármester.– A fejlesztő cég képviselői előzetesen szakmai véleményt kértek tőlünk, mi módon emelhetnék a helyi vitorlásélet színvonalát – mondta Szalay Dániel, a Fertő-tavi Vitorlás Szövetség optimist hajóosztályának edzője. – Alapvető kívánságként közöltük: azért, hogy megfelelő nyílt víz álljon rendelkezésre a vitorlázáshoz, jelenleg és a jövőben is a mederkotrás, továbbá a nádvágás lesz a legfontosabb. Megnyugtató válaszokat kaptunk, így biztosítva látjuk a vitorlázás jövőjét. A vitorlás utánpótlás kinevelésével foglalkozunk, felmenő rendszerben, 8–14 év közötti gyerekekkel, akik idővel egyre nagyobb hajóra szállnak. Harminc éve nekem is itt kezdődött a vízi sportokhoz való kötődésem. Azóta nem sok minden változott, a vitorlástelep megérett az átfogó korszerűsítésre.A vitorlázó gyerekek, fiatalok között sokan tehetségesek, akik nemzetközi megmérettetéseken tűnnek ki tudásukkal.Annak is örülünk, hogy a kiváló körülmények és a modern létesítmények megteremtésével a szövetség az eddigieknél is minőségibb versenyeket rendezhet majd.