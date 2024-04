– Az egyenletesebb tempót választottam, nem a gyorsaság volt a fő célom. Egyébként 65 kört terveztem eredetileg. Ilyen hosszú távon nagyon oda kell figyelni a frissítésre, izotóniás italt, sótablettát és banánt fogyasztottam – árulta el dr. Tóth Attila, aki reggeltől a zárásig szelte a köröket. Az 52 éves doktor elmondta: szeret hosszan futni a természetben, hétvégente 25-30 kilométereket, hétköznapokon 10 kilométereket. Márciusban egyéni indulóként a Balaton Szupermaraton indult, körbefutva a Balatont. Most az Ultrabalatonra készül, de részt vesz az Ultra Tisza-tó versenyen is. Megmérettetné magát a Valencia maratonon is, célja, hogy a maratont három és fé óra alatt lefussa.

– Február 8-án töltöttem az 52. évemet és aznap lefutottam az 52 kilométert – tette még hozzá a verseny nyertese.

Negyedik helyen zárt Mosonmagyaróvár a Futókörök Napján

A hölgyeknél a legtöbb kört Lajtos Ibolya tudhatja magáénak.

– Jó volt a rendezés, ügyesek a segítők. A szél is jól hűtött – fogalmazott Ibolya, aki mint mondta, munka után állt rajthoz. Örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan kijöttek a rendezvényre, gyermekekkel.

– Örülök az eredménynek, a város negyedik helyének – emelte ki még a profi futó.

Idén immár negyedszer rendezték meg a Futókörök Napját ezúttal 20 helyszínnel. Az Országos Futópálya-építési Programban az utóbbi években több rekortán borítású, legalább 800 méter hosszú futópályát adtak át az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával, a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének (SZEOSZ) szakmai koordinálásával. Ezek a futókörök várták a mozogni vágyókat, egyben a szervezők mindenkit arra ösztönöztek, hogy vállaljanak lakóhelyükhöz közel egy-két kilométert. Bicskén, Budapesten (IV., X., XV., XVIII. kerületek), Cegléden, Dabason, Egerben, Fóton, Gödöllőn, Gyömrőn, Hajdúböszörményben, Kaposváron, Kazincbarcikán, Kiskőrösön, Mosonmagyaróváron, Pápán, Sárváron, Szarvason, és Szolnokon lehetett futni a IV. Futókörök Napján.

A végeredmény: