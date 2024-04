A 19 éves, győrújbaráti Tremmel Zsófi születéskori oxigénhiány következtében súlyosan mozgáskorlátozott és halmozottan sérült. Szülei már a kórházból feladatsorokkal mentek haza. Azóta „dolgoznak”, sokféle terápiát kipróbáltak.

Felvételünkön Varga Ottó (b2) főszerkesztő, Tagai István (j1) és Riegler Antal (b1), a Kantharosz alapítói, akik átadták Tremmel Zsófinak és Bekő Jázminnak a támogatásukra szánt pénzt. A fiatalokat édesanyjuk kísérte el szerkesztőségünkbe.

Fotó: Csapó Balázs

– A leghosszabb időt a Pető Intézetben töltöttük terápiával Budapesten – kezdte el történetüket Tremmelné Kovács Nóra, Zsófi édesanyja. – Mamás csoportnak is hívták akkoriban, reggel nyolctól délután négyig a konduktorok vezetésével az anyukák tornáztatták a gyermekeiket. Munkával telik minden nap. Lovas- és vízi terápiákat is kipróbáltunk. Egy sorstárs anyuka révén ismerkedtünk meg öt éve azzal a módszerrel, amire a támogatást kértük. Fasciaterápia a neve. Leonid Blyum dolgozta ki, a biomechanikus járja a világot, ott segít, ahol tud. A fascia kötőszövetet jelent. Az oxigénhiány miatt ez nem alakult ki Zsófi testében, a test ezért nem áll készen a mozgások kivitelezésére. A fasciahálózat létrehozásával egyidejűleg különböző technikákkal és eszközökkel lazítjuk a feszes izmokat, a gyenge izmokat megerősítjük. Félévente jön Magyarországra a doktor, minden család két napot tölt nála. Egyik nap felmérést tart, a másik nap tornát, illetve feladatsort állít össze a következő időszakra, és betanítja nekünk – sorolja az édesanya.

Zsófi testében az oxigénhiány miatt nem alakultak ki a kötőszövetek. Ez akadályozza a mozgásban.

– Különböző eszközökkel dolgozunk. Az arcán szilikon­ujjakkal és vibrotollal, a testén masszázspisztolyokkal és gumibottal, valamint betekerjük egy-egy testrészét fáslival. A terápiát Zsófi kamaszkorának kezdetén ismertük meg, éppen akkor, amikor az emelése, mozgatása kezdett egyre nehezebb lenni, és eljutni is fárasztó volt a terápiákra. Ennek a módszernek az is nagy előnye, hogy rugalmas, mivel otthon, mi végezzük, a saját időbeosztásunk szerint. Leonid folyamatosan kutatja annak lehetőségeit, mivel tudná a szülők dolgát még könnyebbé tenni, hogy minél több idő le­­gyen a terápia alkalmazására. Erre találta ki a vibrolabdákat, amelyek Zsófi testére, a hasára, köldökére rögzítve többek között erősítik az ízületeit – magyarázta az anyuka.

Zsófi humoros, derűs és nagyon érdeklődő fiatal. Szívesen tart anyukájával egy sétára, bevásárlásra. Fotó: Kovács Jánosné

Zsófi mindennap hallgatja és nézi a YouTube-ot. Nagyon szereti a zenét. Most lesz a huszadik születésnapja, a budapesti Arénába kapott egyik kedvence, Korda György koncertjére jegyeket. Szeret a hintaágyban időzni, wellnesselni, bevásárolni vagy a drogériában nézelődni. Anyukájával egy-egy futóversenyen is részt vesznek.

– Zsófi súlyos mozgássérült, amihez a beszéd hiánya társul. Emiatt nehéz az értelmi képességeit pontosan felmérni. Az iskolába lépést megelőző mozgásvizsgálaton a vizsgálóbizottság középsúlyosnak vélte az állapotát. Közvetlenül a születése után a fejlődésneurológiai intézetben is azzal a hírrel fogadtak, hogy Zsófi figyel. Valóban, Zsófi mindenre figyel, mindent észrevesz, mindenre nyitott és kíváncsi. A fascia­terápiának hála a reakcióideje is sokkal jobb, mint korábban. A csípői fixen a helyükön vannak. Szeret az ölünkben lenni, így rándulásokra hajlamos, sérülékeny teste szabadabb, mint egy kerekesszékben. A korábbi években műanyag kupakokat és alumíniumdobozokat gyűjtöttünk, ezekből és a saját költségvetésünkből finanszíroztuk a kezelést. Most megint feszesebb az izomzata, ezért járunk kiegészítő foglalkozásokra is. A 777 ezer forintból, amit kaptunk, fedezni tudjuk Zsófi újabb kétnapos terápiáját az orosz doktorral. Az eredmény már most látható, az ultrahangon feltűnnek halvány hártyák, a fejlődő kötőszövetek.

A legfontosabb, hogy amit elértünk, szinten tartsuk és tovább fejlesszük, Zsófinak pedig fájdalommentes életet biztosítsunk – mondta el az édesanya, aki nagyon hálás azért, hogy érdemesnek találták őket a támogatásra, és arra, hogy lapunkon keresztül olvasóink jóakarata révén lánya tovább erősödjön.

(A másik támogatott fiatal, Bekő Jázmin történetével is hamarosan megismertetjük olvasóinkat.)