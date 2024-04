A falu központjában lévő játszóteret bővítették új játékokkal: kötélpiramissal és krokodil-egyensúlyozóval. A beszerzés közel kétmillió forintba került. A község az anyagi nehézségek ellenére az óvoda számára is szabadított fel forrást. Az intézmény udvarára 4,8 millió forintot költöttek: új homokozót alakítottak ki, hintát és ügyességi játékokat vásároltak és telepítettek.

A munkálatokból helyi vállalkozók is kivették a részüket, de a dénesfai sportegyesület játékosai is segédkeztek. A falubeliek most azt szeretnék, ha a központi játszótér bekerítése is megoldódna. A park mellett ugyanis nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek járnak el, ami miatt a gyerekeket nem érzik teljes biztonságban.