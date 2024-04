Motherson-MKC–Dunaújváros 43–26 (22–11)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, NB I-es női mérkőzés, 900 néző. V.: Dáné, Marton.

MKC: Szemerey – Udvardi 3, Lancz 3, Pásztor 2, Ivancok 2, Tóth E. 2/1, Stranigg 5/3. Cs.: Hadfi 1, HORVÁTH SZ. (kapusok), Albek 1, FARAGÓ 3, TÓTH G. 7, SCHATZL 6, Varga E. 4, BARDI 3, Sztankovics 1. Edző: Gyurka János.

Dunaújváros: WÉNINGER – Arany 3/1, Bouti 1, Borgyos 3, PARÓCZY 7/1, Szalai B. 2, Sallai N. 1. Cs.: Bartók (kapus), Da Costa, Horváth A. 1, Csáki 3, Gajdos 2, Horváth P., Lakatos, TÖRÖK 3, Sztanó. Edző: Paic Róbert.

Hétméteresek: 5/4, ill. 5/2. Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Egy hónap után lépett pályára ismét hazai pályán a Motherson Mosonmagyaróvár, amely a Dunaújvárost fogadta. Gyurka János együtteséből csak Tóth Nikolett hiányzott. A 8. percben 5–3-ra még a DKKA vezetett, de egy 3–0-s sorozattal fordított az MKC (6–5). A folytatásban már az óváriak akarata érvényesült, akik végig irányítottak. Hazai oldalon több remek egyéni teljesítmény is volt. Tóth Gabriella összesen hétszer volt eredményes, Schatzl Natalie hat próbálkozásból szerzett hat gólt, Varga Emília pedig két félpályás gólt is lőtt. Mind a tizenhárom mosonmagyaróvári mezőnyjátékos gólt szerzett, sőt, a kapus Hadfi Gréta is betalált. Horváth Szofi nagyszerűen szállt be, több bravúrt is bemutatott a hajrában. A mérkőzés kimenetele egy percig sem volt kérdés.