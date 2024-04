Több fiatal tehetség is teszteltek az olasz Sassuolo együttesénél, akiket aztán a közeljövőben szereződtethet is a Serie A-ban jelenleg utolsó előtti gárda. Egyikük a győri Csorba Dominik, aki jelenleg próbajátékon van Olaszországban, de az ETO FC Győr játékosa - számolt be a sassuolonews.net, illetve a csakfoci.hu

A 17 éves és 183 centiméter magas (jobb)hátvéd az első csapatban egyelőre nem kapott szerepet Győrben, de rendszeresen kapta a meghívókat a magyar korosztályos válogatottakba. Olaszországi sorsáról hamarosan döntés születhet.

Érdekesség, hogy a játékos ikertestvére, az ugyancsak utánpótlás-válogatott védő, Csorba Noel nemrég lett a szintén olasz Torino futballistája.