Dideregve bújnak össze a rovarok a kaptárakban – az időjárástól függ a méztermés

A melegre várnak a méhek

– Mit csinálnak ebben a szinte téliesre fordult időben a méhészek a méheikkel? – kérdeztük Nagy Balázs pannonhalmi méhészt, aki párjával, Ildikóval több mint száz családdal méhészkedik a családi örökség folytatásaként a Zümi Méhészetben. – A hajukat tépik – jött a tömör válasz. – Valamennyi repcemézet tudtunk pörgetni, de nem sokat. Amikor az utolsó jó idő volt, még virágzott a repce, az akác pedig valahol bimbósodott, valahol pedig már kinyílt. Több mint egy hete pedig hol esik, hol hideg van. Van, ahol megfagyott az akác, de ahol nem fagyott el, ott sem mézel, mert csak akkor lenne nektár, ha este is meleg lenne, és napközben 20 fok fölötti hőmérséklet kellene. Volt már ilyen évünk, hogy szépen virágzott az akác, a méhcsaládok jók voltak, mégsem tudtak hordani, mert hideg volt. Ilyenkor vagy etetni kell, vagy éheznek a méhek. Még nem ment le az akácvirág, még lehet valami, ha jön egy kis jó idő. A méhészek mindig ki vannak téve az időjárásnak, a körülményeknek. Mi mindent megteszünk, hogy jók legyenek a méhcsaládok, de aztán az időjárástól függ a termés – szögezte le a méhész, aki nem hagyatkozik csupán egy-két fajta méz gyűjtésére. Készítenek gyógynövényes és ízesített mézkészítményeket is.

Vajda László méhész mutatja, hogy bár gyönyörű az akácvirág, a méhek ki sem dugják az orrukat.

Fotó: Nagy Gábor

20 fok fölötti hőmérséklet kellene ahhoz, hogy mézeljen az akác, hogy termelődjön nektár.

– Szeretünk kísérletezni, új dolgokat bemutatni. Kutatásokat végeztünk, mire lenne igény, és azt is megnéztük, hogy mi vált be már külföldön. Mindig többet szeretnénk elérni, többet tenni, többet adni. Mi nem a mennyiségre, hanem a minőségre fókuszálunk. A legjobbat szeretnénk adni a családunk és a vásárlóink asztalára is, éppen ezért visszatérő vevőink vannak – állapította meg Nagy Balázs.

Vajda László, a Kisalföldi Méhészek Egyesületének elnöke sem tudott rózsás helyzetről beszámolni.

– Februárban már tavaszi időjárás volt, az átlagosnál több volt akkor a fiasítás. A méhcsaládok már korán feljöttek, bár voltak olyanok is, amelyek a repcén erősödtek meg. Repceméz mégsem lesz sok, mert a virágzása elején még jó idő volt ugyan, de a második felére elromlott, így nem volt hordás. Mi sem tudtunk a repcéről pörgetni. Hallok egy-két méhésztársat, akik most pörgetnek, de úgy tűnik, nem sok repceméz lesz.

Most pedig hiába virágzik gyönyörűen az akác, ebben a hidegben nem termelődik nektár.

– Bárki megtapasztalhatja, hogy ha sétál a gyönyörű fehér akácvirágok közelében, bizony nem érzi azt a semmihez sem hasonlítható, bódító akác­illatot, amit megszoktunk. A méhek ebben a hidegben ki sem tudnak repülni a kaptárból, így kénytelenek a behordott mézből fogyasztani. Úgy fáznak, hogy még vízért sem dugják ki az orrukat. De ha megjavulna az idő, akkor sem lehet még előre látni, hogy mézel-e, vagy annyira megfázott a virág, hogy nem lesz belőle már akácméz – részletezte a méhész, aki nagyon sok méhésztárssal van kapcsolatban, sokuknak ismeri a helyzetét. – Régen május közepén mentünk az akácra, most pedig már április közepén kinyílt. A természet most egy hónappal előbbre jár. Nem a méheken múlik, hogy nem tudnak gyűjteni, az áprilisi tél az oka. Meleg kellene nekünk, de nagyon – szögezte le Vajda László.

Nagy Balázs pannonhalmi méhész, aki párjával, Ildikóval több mint száz családdal méhészkedik a családi örökség folytatásaként a Zümi Méhészetben.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld archív

Arról már tavaly is írtunk, hogy szinte nem volt mézfelvásárlás, vagy ha volt, olyan minimális árat fizettek érte, ami még az önköltséget sem fedezte, ezért a méhészek raktáraiban még jócskán akad belőle, így az idén sem kell nélkülözni a kiváló minőségű magyar mézet. Azt Vajda László is megerősítette, hogy a tavalyi mézből még van raktáron a méhészeknél a nagybani felvásárlás hiánya miatt. Most ugyan elindult, bár sok helyen még a 2022-ben megtermelt akácmézet vásárolják fel, méltatlanul alacsony áron, és a méhészek így is kénytelenek odaadni, mert a költségeiket valamiből fedezni kell.