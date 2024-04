A mosonmagyaróvári Lions klub jánossomorjai fiókszervezete harmadszor szervezett jótékonysági futást a kisvárosban: a mozogni és segíteni vágyók tizenkét órán át kapcsolódhatnak be a programba.

Futás a jótékonyság jegyében

– Több mint három éve alakult meg a mosonmagyaróvári Lions klub jánossomorjai fiókszervezet tizenhárom taggal. Szerettük volna összekötni az adományozókat az adományozottakkal, arra rászorulókkal. A Hanságfutást is szervező Bognár László adta az ötletet a tizenkét órás futásra – tudtuk meg a jánossomorjai csoport mozgatórugójától, Nagyné Kő Máriától, aki néhány éve kezdeményezte a kisvárosban egy hiánypótló, karitatív civil szervezet létrejöttét. Akkor kollégáiból és barátaiból verbuválódott a csapat, mely aktívan tevékenykedik Jánossomorján.

Nagyné Kő Mária arról számolt be, hogy egy raktárat működtetnek, ahol adományokat tudnak gyűjteni a ruháktól, cipőktől a könyveken keresztül a használati tárgyakig. Ezeken túl segítettek már élelmiszerrel, tüzelővel és szemüvegkiváltással is az arra rászorulóknak. A segítségnyújtásban partner a lakosság és a helyi önkormányzat is.

Ezúttal a gyermekek nyári táboroztatására gyűjtenek.