Jókedvűen, közösségben 58 perce

Gyermekdiabétesz Napot tartottak Győrben - Fontos esemény a cukorbeteg gyerekeknek - Sok-sok fotó

Gyermekdiabétesz napot tartottak a győri Móra Ferenc Általános Iskolában. Az esemény fontosságát kiemeli, hogy az elmúlt harminc évben megháromszorozódott az 1-es típusú cukorbeteg gyerekek száma, most már szinte minden osztályban van egy ilyen kisgyerek. Ezért is fontos a pedagógusokat is ellátni tanácsokkal.

Schuller Vivien Csenge Schuller Vivien Csenge

Fotó: Tölgyesi Norbert

A XVIII. Országos Gyermekdiabétesz Nap alkalmából a Móra Ferenc Általános Iskola tantermeiben és az aulában is találkozhattak a cukorbetegség témájában az érdeklődők szakmai kiállítókkal, de részt vehettek szemvizsgálatokon is. Dexler Hunor 1-es típusú cukorbeteg. inzulinpumpával él teljes életet.

Fotó: Tölgyesi Norbert Példát mutatnak a cukorbeteg gyerekeknek A sportolói kerekasztalnál olyan sportemberek beszéltek mindennapjaikról, mint Faltusz Zoltán 1-es típusú diabéteszes sportoló, a Vasas Kubala Akadémia vezetőedzője, Csorba Levente 1-es típusú diabéteszes, a mosonmagyaróvári Jégsárkányok játékosa, és Rendi Attila 6 éves úszó, 1-es típusú diabéteszes kisfiú édesapja. Előadást, kerekasztal-beszélgetést tartottak többek között Mészáros-Szabó Adrienn gyermekpszichológus, és az oktatási hivatal képviselői is. A szakmai programokon kívül a nagyszínpadon fellépett például Árvai Kristóf országos bajnok freestyle labdazsonglőr, Svihák Oszkár bohóc és Nudli, a terápiás kutya is gazdájával, Alexandrával.

A XVIII. Országos Gyermekdiabétesz Nap a Móra Ferenc Általános Iskolában Győrben Fotók: Tölgyesi Norbert

Nincsenek egyedül A győri Gyermekdiabétesz Gondozó orvosa, dr. Pap Krisztina szerint azért is jó ez a program, mert a családok megismerkednek egymással, közösséget alakítanak ki. – A programon körülbelül négyszázan vettek részt, az ország minden tájáról érkeztek családok. Az eseményre huszonegy kiállító is kitelepült, például mindenmentes pékség és gyermekkönyvkiadó, de VR szemüveget is kipróbálhattak a gyerekek – osztotta meg lapunkkal a győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület elnöke, Sólyomné Pausits Katalin. Dr. Gál Veronika diabetológus lapunknak elmondta: a cukorbetegségnél olyan tünetekre kell figyelni a szülőknek, mint például sokat jár a gyermek mosdóba, emiatt gyakran szomjas. Ha fogyni kezd, fáradékony a kicsi, esetleg feszültebb, sokat fáj a hasa, akkor ez a betegség állhat a háttérben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!