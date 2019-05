Kiválóságokat köszöntöttek a Soproni Szakképzési Centrumban - fotók

Sopronból, Fertődről és Kapuvárról, a Soproni Szakképzési Centrum (SSzC) illetékességi területéről hat tagintézmény hatvan diákja kapott meghívót a szerdán rendezett díjátadóra. Valamennyien kimagasló teljesítményt nyújtottak a 2018/19-es tanév országos vagy nemzetközi versenyein. Az alkalomra ugyancsak hivatalos volt a harminchárom felkészítő tanár, szakoktató edző, gyakorlati oktató.– E tanévben is kiemelkedő eredmények születtek, büszkék vagyunk valamennyi szakmát oktató tagintézményünkre. A versenyeredmények megmutatják, hogy magas színvonalú szakmai képzés zajlik iskoláinkban – mondta köszöntőjében Králik Tibor, az SSzC kancellárja a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarával közösen rendezett ünnepségen. Hozzátette, a kormány a következő tanévtől kezdve az eddiginél is vonzóbbá teszi a szakképzést. Kuntár Csaba, az SSzC főigazgatója elégedettségének adott hangot, hogy idén kétszer annyi diáksikerhez gratulálhatnak, mint az elmúlt esztendőben. Horváth Vilmos kamarai elnök a szakmai versenyek és a sikerélmények szükségességét hangsúlyozta. Kijelentette, ha az SSzC nem is tartozik a legnagyobbakhoz, de a legjobbakhoz igen.A tanulók – többek között – a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, a Szakma Sztár döntőjében, az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Versenyeken, az Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén szerepeltek kiválóan, de részt vettek a WorldSkills-en, a fiatal szakemberek bajnokságán, továbbá gasztronómiai versenyeken és Diákolimpián is. A szakmaiak mellett közismereti, kulturális és sport eredmények szintén fémjelzik az SSzC-ben zajló, elismerésre méltó oktatómunkát.