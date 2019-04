Indul a szezon a Fertőrákosi Barlangszínházban - mutatjuk az idei menetrendet!

pénteken sajtótájékoztató keretében ismertetteprogramját. A vendégeketa programokat, a Pro Kultúra Sopron ügyvezető igazgatója és főrendezője,a Soproni Petőfi Színház zenei vezetője,, a SopronDrum művészeti vezetője,a Budapest Jazz Orchestra igazgatója ésaz Amadinda együttes vezetője ismertették.Másodszorra rendezik megközött aNemzetközi Ütősfesztivált. A Kossuth-díjas, a fesztivál megálmodója és művészeti vezetője a fesztivál legnagyobb erényének és értékének, Európában is egyedülállónak azt tartja, hogy a meghívott világsztárok és a hozzájuk csatlakozó nemzetközi hírű zenészek, oktatók nem csak koncerteznek, hanemis tartanak a Sopronba érkező magyar és külföldi diákoknak, művészeti tanulmányaikat végző hallgatóknak, tanároknak, a műfaj iránt érdeklődőknek, valamint a nagyközönségnek is.tart:ésA fesztiválhárom napos aktív kurzusának szokásos eleme a játék, a párbeszéd, így a diákoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy a tudásuk bemutatásán túl együtt játszhassanak a mesterrel.ésvalamintelnevezésű műsora nyitjaeste a fesztivált, akik előadásukkal a jazz nagyasszonnya,előtt tisztelegnek.Pénteken,, igazi bulihangulattal és táncra perdítő zenével várja az érdeklődőket a jazz-funk jeles képviselője, az. Az Incognito-sztori 1979-ben kezdődött Angliában – amikor a mauritiusi származású, és az együttest máig vezető„Tubbs" Williams-szel együtt megalapították a formációt – s a mai napig, pontosan 40 éve tart. Első önálló albumuk 1981-ben jelent meg Jazz Funk címmel, amit később 15 lemez követett. Legnagyobb sikereik a, a, valamint Ronnie Lawscímű dalának feldolgozása. Felléptek a világ számos pontján, a 2000-es évek közepén a Montreux-i Jazz Fesztiválon is.2019-es turnéjuk során Amerikában, majd az öreg kontinensen több állomáson lépnek színpadra, egy londoni, a Royal Albert Hallban, a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Tower of Powerrel való szereplés után és egy zürichi koncert előtt érkeznek Fertőrákosra. Olyan sztárokkal dolgoztak együtt, mintés. A zenekarban korábban olyan népszerű előadók szerepeltek, mint Linda Muriel, Jocelyn Brown, Carleen Anderson, Pamela (PY) Anderson, Kelli Sae és Joy Malcolm a zenekar jelenlegi tagjai,(billentyűs),(basszusgitár),(dob)(ütőshangszerek),(trombita),(szaxofon/fuvola),s,(harsona)(gitár) valamintésvokálénekesek. Stílusuk, hangszeres tudásuk, dalszövegeik tartalmassága és mélysége a műfaj csillagai közé emelte őket.A hangulat szombatra,-re csak fokozódik, amikor a ma már fogalomnak számító ütőegyüttes, aünneplőegyüttes mára kivívta a nemzetközi kortárszenei és ütőhangszeres élet legnagyobb tekintélyét. A kezdeti modern és kortárszenei repertoárt, saját zeneszerzői invenciókkal és átiratokkal, valamint az egyetemes világkultúra ütőhangszeres zenéivel egészítették ki. Az elmúlt évtizedekben olyan művészekkel dolgoztak együtt, mint Eötvös Péter, Paul Hillier, Schiff András, Marton Éva, Kurtág György, Keller András, Vásáry Tamás. Kifejezetten nekik írt darabot John Cage, Ligeti György, Steve Reich, Kocsis Zoltán, Vidovszky László, Márta István és Dés László. Sokat játszottak Presser Gáborral is, aki szintén szerzett számukra egy művet. Koncertjeik állandó teltházzal mennek, az ütőshangszerek által kiváltott rezgések, a lüktetés és a szédítő ritmus garantáltan felpezsdíti és elvarázsolja a közönséget!A fesztiválra érkeznek a modern zenei stílusok képviselői is, ugyanezen az estén még alkalom nyílik csatlakozni a soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központbanaz elektromos dobolás legelismertebb előadójánakórakor kezdődő DJ show-jához, a produkcióbanis közreműködik.A legfiatalabbak is képviseltetik magukat a fesztivál alatt a soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban:délután 15.00 órakor avalamint aésad koncertet. 17.00 órától pedig a Magyar legendák című bemutató koncert csendül fel, amelyen a hazai rock-dobolás két koronázatlan királya,éslépnek fel, majd 18.00 órától őket követi atalán legnagyobb szenzációjának ígérkezik aszereplésenapjaink legjobb női basszusgitárosai közé sorolják, de emellett énekel és zenét is szerez, progresszivitása, ereje határtalan. Játszottgyakran nevezik a funkés anek is. Mindemellett bámulatos szólókarriert is elindított, telt házas turné koncertekkel Japántól Ausztrálián keresztül Európáig. Énekel, zenét szerez, progresszivitása, ereje határtalan. Megálmodója a, ahol fiatal női zenészeket fedeznek fel – egyik korábbi győztese a magyar Muck Éva – inspirálnak, támogatnak és tanítanak.Vasárnap este zenekara két dobos géniusszal egészül ki,-szel valamint, akik a jazz élet kiemelkedő ütősei és hosszú pályafutásuk óta most lépnek együtt színpadra Fertőrákoson, tehát a közönséglesz szem- és fültanúja, mely egyben műfajtörténeti pillanatnak számít.egyike a világ legnagyobb dobosainak, akiket minden műfajból ismert muzsikusok keresnek. Autodidakta módon tanult meg dobolni, késsel, villával utánozta a ritmusokat, majd kapott egy dobfelszerelést. Már hat évesen professzionálisan játszott. Hatással volt rá Billy Cobham, de igazán útmutató Tony Williams volt számára, akit nyolc éves korában egy Baltimore-klubban látott játszani Miles Davissel. Ezután már a műfaj legnagyobbjaival zenélhetett együtt, John McLaughlintól, George Duke-tól, Stanley Clarke-ken át Santanáig. Teljesítményét azzal is jutalmazták, hogy 2001-ben bekerülhetett a Modern Drummer Hall of Fame-be.A szakma és a világ egyik kiemelkedően fontos dobosának tartják, aki eleinte kosárlabdázónak készült, de egy sérülés miatt úgy döntött, hogy a dobolás hosszabb távú és biztonságosabb karriert jelent számára. Diplomája megszerzése után Dizzy Gillespie zenekarának tagja lett, ahol 1982-ig dolgozott; majd csatlakozott John McLaughlin csapatához. Miután 1988-ban New Yorkba költözött, saját formációjában együtt dolgozott Charnett Moffett, Aydin Esen és Eubanks mellett. Daniel Kikoski és Alex Blake triójában is muzsikált. Közreműködőként az 1990-es években dolgozott Stanley Jordannal, a Manhattan transzferrel, David Murray-vel, Ray Anderson-nal és a Mingus Big Band-del. Progresszív, kreatív, kísérletező stílusú dobos, szereti a fúziós muzsikát és a szabad zenélést.A táncműfaj kedvelőinek két programot kínál a kőfejtő. Visszatérő vendég az ExperiDance társulata, akikkétszer is fellépnek a Lúdas Matyi történetét feldolgozócímű produkciójukkal.Nemzetközi különlegességként lép fel Fertőrákoson a, a társulat Bizetcímű produkcióját mutatja beA szereposztás a következő:(Carmen),(Don José),(Micaëla),(Escamillo).Dohnányi Ernő előtt tisztelegve – elsőként ő ruházta fel kulturális funkcióval a kőfejtőt – indítja útjának Ötórai Hangoló címmel a vasárnap délutániés egyben nyitja meg a Barlangszínházban a szezont aa Soproni Szimfonikusok kamarazenekara. A világhírű zeneszerző, karmester, zongoraművész és pedagógus művei mellett Liszt, Mozart, Haydn, Borodin, Ravel, Schubert darabjai csendülnek fel majd ezeken az alkalmakon.A klasszikus zene azfolytatódik július első hétvégéjén. Pénteken,a Kassai állami Opera előadásában mutatják beszerepébenilletveszerepében pedigilletveilletveSzombaton,a Co-Opera szervezésében, a Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciójaként, Szabó Máté rendezésében,című vígoperáját hallhatja a nagyközönség, ez utóbbit német felirattal ellátva. Almaviva gróf szerepében, Rosina grófné szerepében, Don Bartolo szerepében, Susanna szerepében, Figaro szerepében, Don Basilio szerepében, Cherubino szerepébenMarcellina szerepébenAntonio szerepébenBarbarina szerepébenmíg Don Curzio szerepébenlesznek hallhatók.A fennállásának 35. évfordulóját jövőre ünneplőminden bizonnyal feledhetetlen élményt nyújt majd a kőfejtő színpadán. A világon egyedülálló zenei formáció előadásában a komolyzenei művek mellett tradicionális cigánymuzsikát, magyar nótát és népdalt is játszik azkoncerteken.A magyar népzene több mint harminc éve meghatározó interpretálója, a Kossuth és Prima Primissima-díjasérkezik. A zenekart 1988-ban alapította Csík János Kecskeméten. Fertőrákoson minden bizonnyal felcsendül a 30. szülinapra,szövegére közösen íródottcímű jubileumi dal is, a közönség igazi örömzenére számíthat a koncert alatt.A Soproni Petőfi Színház idei saját produkciója ezen a játszóhelyen Dés László – Nemes Istváncímű musicalje lesz,ésfőszereplésével. A rendező. Az előadást összesenláthatják a nézők a nyáron, először. További előadások:A humor nagyágyúilépnek fel a Barlangszínházban. Azt mesélik el két részben, hogy milyen, amikor egy szentesi és egy borsodi együtt látogat el Vietnámba.A nagy közönségkedvenc, a bármely generációnak különleges élményt nyújtó, rendkívül sokoldalúelőadásában, filmslágerek, kuplék, táncdalok és más híres dalok csendülnek fel, mívesen hangszerelt cigányzene kíséretébeneste. Csodálatos érzelemdús utazás időben, emlékekben és nagyszerű zenei élmény vár a hallgatóságra.A szervezők megemlékeznek a, ebből az alkalombólnagyszabású programot tartanak ezen a játszóhelyen.A szezontkét előadássalcímű koncertje zárja.