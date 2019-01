Szany - Mága Zoltántól kaptak meghívást

Együtt utaztak Budapestre, Káté Szilvia, az egyik diák édesanyja, Töreki Imre, illetve Berkes Andor, Berkes Richárd és Bogdán Erik.

Kétszer is megfordult a fővárosban az elmúlt hetekben a szanyi Töreki Imre néptáncpedagógus. Előbb tanítványaival egy kulturális fesztiválon jártak, majd Mága Zoltán meghívásának tettek eleget a művész újévi koncertjén.A nyugdíjas pedagógus nem pihen azóta sem, mióta a Bokréta néptáncegyüttes vezetéséről leköszönt.– Három éve foglalkozom roma gyerekekkel az Allegro művészeti iskola keretein belül. Igyekszem nekik megtanítani mindazt, ami őseiknek még mindennapos volt és természetes módon hozzátartozott életükhöz – beszélt munkájáról Töreki Imre. – Ismerik identitásukat, büszkék rá és feltett szándékuk, hogy a cigány hagyományok megőrzésében élen járnak majd. Három fiú és lány alkotja a csoportot, nevet is választottak maguknak. Ők a Fekete Fergeteg együttes.Az Országos Rendőr-főkapitányság három éve rendezi meg roma származású fiatalok és gyerekek számára a Ki mit tud? vetélkedőt. Ének és hangszeres zene, vers és próza, valamint táncelőadásokban bizonyíthatják tehetségüket a versenyzők. Ide nevezte be a megyei rendőr-főkapitányság Töreki Imre növendékeit is. Ők nagyon nagy örömmel készültek a megmérettetésre és a megyei versenyt meg is nyerték. Sikeres szereplésükkel komoly pénzjutalmat, tárgyi ajándékokat nyertek, valamint jogot az országos fesztiválon való szereplésre.– Óriási siker ez a gyerekeknek, hiszen komoly megmérettetés volt a megyei döntő is. A közönség előtti fellépés persze nem idegen kis tanítványaimnak, hiszen rendszeresen kapunk meghívást környékbeli rendezvényekre. Az országos döntőre úgy készültünk, hogy tudatosítottam bennük: a részvétel a fontos. Nekünk nincs kísérő zenekarunk, ilyen eseményen pedig CD-s zenével nem sok esélye van egy csoportnak. A gyerekek ennek ellenére becsülettel helytálltak, mindent a színpadra tettek, ami bennük van és megmutatták, mit tudnak. Nagyon büszke vagyok rájuk. Az pedig, hogy Mága Zoltántól belépőjegyet kaptunk újévi koncertjére, igazi meglepetés volt. El is mentünk és mondhatom, hogy nagyon élveztük. Életre szóló élményt kaptak ezek a fiatalok, akiknek egyébként nem lenne esélyük ilyen eseményekre eljutni – fogalmazott Töreki Imre.A néptánctanár további feladatairól a Kisalföld kérdésére elmondta: Kemenesszentpéteren „visz" még egy menyecskecsoportot immár tizenkét éve. Velük is rendszeresek a próbák és gyakran van fellépésük is. „Nem tétlenkedem, igyekszem hasznosan tölteni az időmet. Továbbra is hatalmas örömet és élményt okoz, ha a tanítványaim sikereit látom" – tette hozzá.