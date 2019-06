A Rábaközből a fővárosba kerül a kétpúpú

Két évesen is már hatalmas termetű, mintegy 350 kilogrammot nyom a különleges csődör.

Mint arról korábban beszámoltunk, néhány hónappal ezelőtt állatkerti működési engedélyt kapott a kisfaludi vadaspark, ahol hat kontinens több mint 60 állatfajának közel 180 egyedét mutatják be az érdeklődőknek (Kisalföld, 2019. március 22.). Egy régóta vágyott út is megnyílt előttük. A Fővárosi Állatkert felfigyelt a kisfaludi állat és szabadidőpark különleges kétpúpú tevéjére:-Egy csehországi állatkertből való. A szülei Mongóliában vadon befogott tevék. Mind a külleme, mind a vérvonala alapján továbbtenyésztésre ajánlott. – tudtuk meg Böröczky Rolandtól, az egyik alapító tagtól, hozzátette – A Fővárosi Állatkert érdeklődését is felkeltette a teve. A napokban Budapestre szállítják a két éves, hatalmas termetű, mintegy 350 kilós csődört. Cserébe kapunk új állatokat. Így végre kapcsolatba kerültünk a magyarországi állatkertek egyikével. Bízom benne, hogy a jövőben is tudunk egyeztetni velük, legyen szó akár tapasztalatszerzésről, akár cseréről. – mondta.A egyezség útján rókamanguszta, ormányos medve, prérikutya és a régóta vágyott szurikáta kerül Kisfaludra. Nemrégiben ritkaságnak számító Parma kengurukat szereztek be, sőt, Roland gyerekkori álma is teljesült, egy ara papagájjal gazdagodott az állományuk -Betanítás alatt van. Már rászáll a kezünkre, felmászik a vállunkra. – újságolta.A jövőt illetően Böröczky Roland kifejtette – Előkészítjük az újonnan érkező állatok helyét. Ősszel állunk neki újabb kifutók építésének, így tavasszal már megismerkedhetnek látogatóink az új lakóinkkal. Az elkövetkezendő idők nagy terve a bővülés lesz. – Tavaly Kisfalud lakosságának a kilencszerese, több mint hatezer-háromszáz látogató volt kíváncsi a kisfaludi állat- és szabadidőparkjukra. A társalapító, Papp Zoltán elmondása szerint az idei adatok mindent felülmúlnak – Az elmúlt másfél hónapban annyi érdeklődő volt, mint tavaly egész szezonban. – emelte ki, s bíznak benne, hogy a fejlesztéseiknek, újításaiknak köszönhetően ez a tendencia tovább fog emelkedni.