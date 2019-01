Lelet, recept, beutaló egy kattintásra

(X)

2017. november 1-jétől működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). Az egészségügyi intézmények ide töltik fel az azokat a dokumentumokat – többek között beutalókat, vényeket, leleteket –, amelyek a betegek ellátása során keletkeznek. Fő feladata, hogy összekapcsolja az egészségügyi ellátókat egymással – beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat is –, illetve hatékonyabb gyógyítást és kényelmet biztosító szolgáltatást nyújtson a lakosság számára.– Képzeljük csak el: az országban bármely állami egészségügyi intézménybe kerülünk, például egy nem a lakóhelyünkön végzett beavatkozás vagy baleset miatt, annak szakorvosai pillanatok alatt lekérhetik a kórelőzményeinket, zárójelentéseinket, nem kell nyomtatott dokumentumokkal szaladgálnunk. Ugyanez a helyzet, ha több szakterület orvosainak kell konzultálniuk, így komplexebb diagnózis állítható fel. Megelőzhetők a rendszer segítségével a feleslegesen megismételt vizsgálatok is – mondja dr. Tamás László János, a győri Petz-kórház főigazgatója, aki szerint az egy éve bevezetett rendszer hatalmas lehetőségeket rejt.Az e-receptek „működését" már sokan megtapasztalták, a megoldás lehetővé teszi, hogy kényelmesen és könnyen válthassuk ki a szükséges gyógyszereinket. Az e-receptet ugyanis nem kell keresgélni, nem lehet elveszíteni, és az elektronikus vény egyik előnye az is, hogy a háziorvos láthatja, a beteg valóban kiváltotta-e a gyógyszerét.történt bejelentkezés után elérhetővé válnak egészségügyi adataink, így a rendszer használatával meg tudjuk tekinteni zárójelentéseinket, leleteinket, kiváltatlan receptjeinket. Sőt, ha nem találjuk a kiadott dokumentumokat, a portálra belépve megnézhetjük bennük például a kiadott kontrollvizsgálat időpontját. Emellett nyomon tudjuk követni azt is, mikor, melyik orvos tekintette meg adatainkat.A portálon természetesen azt is beállíthatjuk, hogy az egyes kezelőorvosok mely adatainkhoz férhetnek hozzá. Értesítést kérhetünk arról, ha valamilyen dokumentumot – beutalót, vényt, egyéb egészségügyi dokumentációt – feltöltöttek velünk kapcsolatban az EESZT-be. Mindezt a lehető legbiztonságosabb módon, hiszen a rendszer a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel van ellátva.