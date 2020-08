Négy új szülőszobát alakítanak ki új eszközökkel Mosonmagyaróváron a kórházban

Közel százmillió forintot nyert a mosonmagyaróvári Karolina Kórház családbarát szülészet kialakítására. A beruházás a koronavírus-járvány miatt tavasz helyett júliusban indult: szeptemberre négy új szülőszobát hoznak létre és látnak el új eszközökkel.

Javában dolgoznak a Karolina Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán a szakemberek: falakat bontanak, gépészeti szereléseket végeznek, és néhol már a burkolat felhelyezése is megkezdődött. A cél egy családbarát szülészet létrehozása, amelyre az egészségügyi intézmény több pályázatot is nyert. Dr. Bertalan István főigazgató arról számolt be, hogy 58 millió forintot fordíthatnak négy szülőszoba kialakítására, egyágyas kórtermekkel, saját mosdóval. 34 millió forintból olyan eszközöket vásárolnak, melyek komfortosabbá, biztonságosabbá teszik a szülés körülményeit. A munkatársak családbarát szemléletű továbbképzésére is jut csaknem 3 millió forint.

A járvány miatt csúszott a munka

– Eredetileg áprilisban adtuk volna át a munkaterületet a nyertes dunakiliti kivitelezőnek, aki korábban már több fejlesztést is végzett intézményünkben. A járvány miatt azonban csúszott a kezdés: ténylegesen július elsején tudtak nekiállni a feladatnak, mellyel várhatóan szeptember első felében végezhetnek – tudatta a főigazgató. A kórházigazgató elmondta, azért is vált szükségessé a beruházás, mert az 1974-ben átadott szülészet nem felelt már meg a mai kor követelményeinek.

– Egy kicsi egyágyas és egy nagy, kétágyas szülőszobával rendelkeztünk eddig. Az előbbi mérete miatt nem volt alkalmas az apás szülésre, utóbbinál, ha egyszerre ketten is vajúdtak, szintén nem tudott jelen lenni egy családtag. A négy új szülőszoba minden bizonnyal ki fogja elégíteni a növekvő igényt, ezek önálló fürdőszobával is rendelkeznek majd – hangsúlyozta dr. Bertalan István.

Alternatív szülésre is lesz lehetőség

Még 2018-ban adta be pályázatát a kórház a családbarát beruházásra, amióta jelentősen emelkedtek az árak. Így a kórházigazgató szerint az elnyert közel százmillió nem lesz elég, az intézménynek is hozzá kell járulnia, illetve alapítványi forrást is felhasználnak. Például az alternatív szülést elősegítő eszközökre: lehetőség lesz vízben szülésre is. A szülőszobai berendezések mellett központi monitorral is rendelkező 6 darab CTG-készülék is biztosítja a magzatok folyamatos észlelését.

Négy új, tágas szülőszobát alakítanak ki a korábbiak felújításával, illetve a már nem használt újszülöttosztály és néhány raktárhelyiség helyén. Az építési területet lezárták, -fóliázták, hogy ne juthasson ki por a közben „zavartalanul” működő szülészet-nőgyógyászati osztályra.

– Ezúton is köszönöm minden kismamának, hogy a hanghatások és az időnkénti zsúfoltság ellenére mégis intézményünket választották – fűzte hozzá dr. Bertalan István.

Önkéntesekkel az anyatejes táplálásért

A pályázat keretében az osztály munkatársai családbarát szemléletű képzéseken vesznek részt, ahol elsajátítják az újszülöttek korszerű gondozását, fókuszba állítva az anyatejes táplálást. A járvány előtt alakult egy édesanyákból álló önkéntes csoport, amely a kismamák szoptatástámogatásában segítene. Sajnos a Covid miatt nem kezdhették meg tevékenységüket. Dr. Bertalan István reméli, hogy a második hullám nem lesz tartós, és jövőre tudnak a már tapasztalt anyukák is segíteni a kórház szakembereivel együtt.

Dr. Balogh Elek, a szülészet-nőgyógyászati és újszülött­osztály vezetője korábban arról számolt be, hogy folyamatosan nő a szülések száma a Karolinában, az építkezés ellenére is 700 feletti lesz a születésszám.

A Mosonmagyaróvár és Vonzáskörzete Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítványán (számlaszám: 11737076-20050980) keresztül is lehet a kórházat támogatni. Utalásnál a közleménynél kérik a szülészetet megjelölni.