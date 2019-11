Füstölésben vezetünk az EU-ban

A magyar tinédzserek isznak a legtöbbet az EU-ban, s a dohányzók körét is mi vezetjük.

A finnek kitaláltak egy módszert, amellyel a 16–17 évesek körében harminc százalékkal csökkenteni tudták a dohányzók arányát. Az ESPAD legfrissebb (2018-ban publikált) felmérésének eredményét dr. Zacher Gábor tárta a minap tizenéves közönsége elé. Vajon működhet-e a finn módszer nálunk is?

A toxikológus főorvos beszélt arról, hogy a finnek mit találtak ki a dohányzás visszaszorítására. Az északi ország ugyanúgy riogat tüdőrákkal és korai halálozással, ahogy látjuk mi is a magyarországi piacra szánt termékeken, de van egy külön sorozat csak a tinédzsereknek: a dobozra azt írják, hogy „ha dohányzol, büdös leszel”. Ez a mondat pedig Finnországban hatott, jelentősen csökkent a fiatal dohányzók aránya.

Mit szólnak ehhez a magyar fiatalok? Az általunk megkérdezett középiskolások két táborra oszlanak: főképp a lányok mondták azt, hogy jobban örülnének egy ilyen változatnak, mint „a gusztustalan képeknek”. A fiúk ugyanakkor azt válaszolták, „jobban tartunk a ráktól”. Attól persze szívták a cigarettát, (meg)erősítve az EU-s felmérés eredményét, amely szerint a magyar tinédzserek füstölnek a legtöbbet.

Az alkohol tekintetében is élen járunk, bár ne tennénk: a 16–17 éves magyar fiúk az elsők, a lányok a harmadikak. „Minden úgy kezdődik, hogy ez menő” – szögezik le azok a diákok, akik névvel ugyan nem, de anonim elmondták véleményüket a témában.

Szóval az számít a legelején, hogy „az osztályban mindenki szív már”, nem sokkal később – itt tartanak most – már a nikotinhiány is kiviszi őket a szünetben az utcára, ahol egy-egy slukkot elszívnak. A függőség nem azonnal, lépésről lépésre alakul ki – erősítette meg néhány napja Zacher doktor, s ez vonatkozott a kábítószerre is.

A főorvos azt állítja, nem az a jó módszer, ha mindjárt azzal kezdjük a gyerekünknél a beszélgetést, hogy „elvisz a rendőr, börtönbe kerülsz, ha ezt csinálod”. Példának azt hozta fel a szakember, hogy ha két szobába tereljük az embereket, s egyikbe a drogszüzek, a másikba a drogfüggők kerülnek, akkor az az ember (zömében fiatal), aki az első marihuánás cigarettáját elszívta, nyilvánvalóan kikerül a drogszüzek szobájából. De a folyosó a két terem között elég hosszú, így nem lép be rögtön a függők szobájába. Messze van még attól. A kérdés az, hogy tesz még egy lépést, majd még egyet abba az irányba, vagy megáll a folyosó elején.

Az alkoholfogyasztásnál számára elfogadható a nulla tolerancia mellőzése, van, lesz alkalom, amikor az ember bort, sört… fogyaszt. A harmadik után ne jöjjön egy negyedik – figyelmeztet Zacher doktor. S arra is, hogy a drognál nincs pardon, ott nulla tolerancia van. Mert ha valaki függőségig jut, „őt már nem tudjuk meggyógyítani”.