Átadták a Petz-kórház melletti parkolólemezt Győrben: kétszázzal több parkolóhely a területen – fotók

Átadták péntek délután a Petz kórház mellett épült, és a Petz Lajosról elnevezett parkolólemezt. A várva várt háromszintes parkoló a Modern Városok Program keretében, közel 2 és fél milliárd forintból valósult meg.

Hosszú évek óta egyre több parkolási feszültséget okozott a szabad helyek hiánya a Petz-kórház közvetlen szomszédságában. A parkolókat vadászni kellett, az autósok közötti viták gyakoriak voltak és koccanások is történtek itt. Immár összesen 359 helyet biztosít, 201 autóval több fér el a modern három szintes, fedett parkolóban, mely a Petz Lajos nevet kapta. Az óriásgarázs a III. győri parkolóövezetbe esik.

Így 1 óráért nappal és éjszaka is 100 forintot kell fizetni.

A tavaly tavasszal kialakított 222 ideiglenes parkolóhelyről – az egykori Vadász-laktanya területén – is született döntés.

Dr. Dézsi Csaba András győri polgármester hangsúlyozta: ˝ha kevés lenne a parkolóhely, a korábbi, ideiglenes parkoló is megmarad, hogy minden vizsgálatra, kezelésre érkező betegeknek, vagy az őket meglátogatóknak is biztonságos parkolási lehetőséget nyújtsunk.˝ A polgármester elmondta azt is, azért Petz Lajosról nevezték el a beruházást, mert a modern kórház alapjait ő rakta le a Zrínyi-kórházban.

Dr. Tamás László, a Petz-kórház főigazgató főorvosának álma is teljesült, régóta szorgalmazta korszerű, nagy parkolólehetőség kialakítását. Mint mondta: ˝minden megújulás öröm számunkra, de végre egy égető probléma oldódott meg a parkolólemez bővítésével. Naponta közel hatezer ember fordul meg a kórház környékén, véleményem szerint a teljes kapacitást mielőbb kihasználják majd.˝

Az épületben két lépcsőházat alakítottak ki, a hozzá tartozó liftekkel. A mosdókat a megváltott parkolójeggyel, valamint aprópénzzel is lehet használni, ára 200 ft. A parkoló minden helyisége, valamint a fel- és lehajtó rámpák is fűthetőek lesznek, hogy a téli időben is biztonságos legyen a közlekedés. A tetőtérben napelemeket szereltek fel, valamint öt elektromos töltőállomást is kialakítottak. A parkolók mérete szabvány szerinti, illetve szélességük valamivel még nagyobb is.

A Modern Városok Program keretében Győr több befejezett beruházással is büszkélkedhet. A parkolólemezen túl, elkészült már a 4,5 milliárd forintot meghaladó 83-as út és kerékpárút , megvalósultak az állatkerti és az egyetemfejlesztési projektek is. Gyopáros Alpár kormánybiztos arról is tájékoztatta a győrieket, hogy a Xantus János Állatkert elefántház megújítása mellett, elkezdődhetnek a vízi élménypark fejlesztései is a folyók városában.