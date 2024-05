A folyók városának legnépszerűbb egyesülete idén ünnepli alapításának 120. évfordulóját. Az Egyetértés Torna Osztály – írjuk le a klub teljes nevét, ne csak mindig ETO-nak becézzük – a vidéki sport fellegvára. Labdarúgásban négy magyar bajnoki címmel, két ezüst- és hat bronzéremmel a második legsikeresebb fővároson kívüli klub, ám ha számolunk a múlt nemzetközi sikereivel, akkor vitán felül a valaha volt legeredményesebb vidéki focicsapat az ETO.

Bár még nem ért véget a másodosztályú pontvadászat, csodák pedig igenis léteznek, jelen pillanatban nehéz elképzelni, hogy az ETO FC Győr NB I-be jutással ünnepli majd a kerek évfordulót. A bajnokságot remekül kezdő csapat a Vasas elleni 6–0 után megtört és a kiütéssel felérő vereség óta árnyéka önmagának. A Gyirmót három éve jobb játékkal jutott fel a legmagasabb osztályba, s ez a következő szezonban – Varga Barnabással a fedélzeten – nem volt elég az NB I-es tagság megőrzéséhez. Ha az ETO fel is küzdi magát a hátralévő fordulókban az NB I-be, ez a futball oda édeskevés lesz.

Az ETO-család 1948-ban bővült a női kézilabda-szakosztállyal. Bár a zöld-fehér foci és kézilabda hosszú évtizedek óta külön szálon fut, más-más tulajdonossal, önálló kasszával, a győri szurkolóknak ez a csapat is kiemelt fontosságú. A 2010-es években a Bajnokok Ligáját domináló Audi-ETO-nak jelenleg az NB I-es ezüstéremért is harcolnia kell, míg a BL négyes döntőben huszáros hajrával még megmentheti a szezonját. Hozzáteszem, amikor pár éve Danyi Gábort a klub előző vezetése azért küldte el, mert „nem elég látványos a csapat játéka”, finoman fogalmazva is más dimenziójú gondokkal küzdött a klub, mint napjainkban.