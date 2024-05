Idén harmadik alkalommal osztják ki a díjakat. A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy idén minden eddiginél több jelölés érkezett, úgy is, hogy csak három év kihagyás után lehet majd újrajelölni hölgyeket.

– Nagyon örülünk annak, hogy egyre ismertebb a díj. Az első évben tizennyolc jelölés érkezett, idén pedig harminckét csodálatos hölgyet ismerhetnek meg a szavazók – mondta el Hidvégi-Vas Éva, a díj ötletgazdája. – A jelöltek köre idén is sokszínű. Van, aki rászorulóknak segít, más a szívét-lelkét a gyerekeknek adja, vannak, akik a bolygónk védelmében vagy a kulturális örökségünk megóvása érdekében tesznek nap mint nap. Az online szavazás teljes mértékben anonim, még én magam sem látom a jelenlegi állást, csak az oldalt üzemeltető rendszergazda. A WonderWMN kategóriában a korábbi évekhez hasonlóan első három helyezettet hirdetünk, valamint közönség- és önkormányzati díjazott is lesz. A Győri Nők a Városért Alapítvány javaslatára és támogatásával idén egy új kategóriával is bővült a díjazottak köre. A csodalányok közé olyan 18 és 30 év közötti hölgyek jelöléseit vártuk, akik fiatal koruk ellenére már sokat tesznek környezetük, közösségük fejlődéséért. Ebben a kategóriában 8 inspiráló lányt ismerhet meg a nagyközönség, akiknek mindennapi önzetlen munkáját szintén szeretnénk elismerni.

Május 10-től első alkalommal egy kiállítást is rendeznek az Árkádban.

A jelöltekről egy profi fotós készített képeket, ezek mellett pedig rövid bemutatkozás olvasható majd. A mellettük lévő QR-kóddal rögtön szavazni is lehet.

– Az elismeréseknél olyan díjakat kértünk a felajánlóinktól, amikre az önfeláldozó hölgyek általában nehezen költenek maguktól. Ilyen a masszázs- vagy manikűrutalvány, vagy egy szép, kézzel készült ékszer. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon szoktak ezeknek örülni, hiszen ezek a hölgyek, akik annyi mindent adnak másoknak, ritkán költenek magukra – mondta Hidvégi-Vas Éva.