Talán pont ezért rendezvényünk kettős célt szolgál. Egyrészt anyák napi programjainkhoz is hozzá tudunk tenni ezzel a lehetőséggel, másrészt pedig az íráskultúrát is népszerűsíthetjük annak érdekében, hogy ez a tudás ne vesszen el. Ugyan a gyerekek többsége kézzel ír az iskolában, de egyre kevesebbet és a felnőttek körében is ritkul a feladott levelek, képeslapok száma. Az üzenetküldésnek ezt a módját sajnos egyre ritkábban választják, és véleményem szerint nem rossz visszahozni, vagy megismertetni az emberekkel a kézírás csodáját. Múzeumunk küldetése, hogy ezt támogassa, és reméljük, hogy ez az alkalom meghozza a gyermekek és talán a felnőttek kedvét arra, hogy később is tollat ragadjanak és a számukra kedves embereknek írjanak.

A rendezvényen a kézírás mellett azok az eszközök is kuriózumnak számítanak, amelyeket kipróbálhatnak a gyerekek. Megismerkedhetnek a tollszárral, tintával, töltőtollal és még az írógépet is segítségül hívhatják. Ezen túl a múzeum munkatársai segítenek a fogalmazásban, a levél díszítésében, illetve a boríték címzésében. Mindenki választhat egy anyák napi verset is, amelyet belecsúsztathat a borítékba, még emlékezetesebbé téve édesanyjának a meglepetést és ezt a csodálatos napot.

És hogyan készülnek a gyereke az anyák napjára?

- Szeretem meglepni anyukámat, ezért minden évben képeslapot készítek. Ezért jó a Macskakő programja, mert még kreatívabb lehetek - tudtuk meg Horváth Adéltól. - Én is képeslappal készülök anyának, teleírom minden széppel, mert tudom, hogy nagyon örül neki. Tetszik, hogy a múzeumban kipróbálhatjuk a lúdtollat, izgalmas vele írni - vette át a szót Kerékgyártó Mia Bella. - Én minden évben virággal lepem meg édesanyámat, de az idén plusz ajándékot is kap, amit most készítettem neki - csatlakozott a lányokhoz Kozó Wesley.