A tavalyi év visszarepítette az Audi Hungariát a múltba, hiszen a vállalat 30 éves jubileuma alkalmával felidézte három évtizedes sikertörténetének kiemelkedő eseményeit. A múltidézés mellett teljes erejükkel dolgoztak azon is, hogy felkészüljenek az járműipar új korszakára, mely úton számos meghatározó mérföldkövet értek már el 2023-ban. Idei kiadványukban múlt, jelen és jövő fonódik össze; életük fontos pillanatain keresztül kalauzolják el az érdeklődőket az Audi Hungaria színes világába, egyúttal betekintést is engedve a vállalat izgalmas, kihívásokkal teli jövőjébe.

Sikeres és tapasztalatokkal teli évet zárt az Audi Hungaria. Újult erővel vágnak neki a következő év kihívásainak. Fotó: Audi

Rekordszámú jármű gördült le a győri gyártósorról

Megszűnt 25 év után az Audi TT sorozatgyártása Győrben

30 éves jubileum

Szolgáltatások Győrből a világnak - megalakult az Audi Hungaria Ahead Kft.

Next Level Stratégia - Érkezik a Cupra és új prémium elektromos motorok sorozatgyártása kezdődik

Diverzitás, digitalizáció, képzések, transzformáció és ESG a fókuszban

Vezetőváltás a vállalatnál.

- Kiemelkedő események éve volt számunkra a tavalyi. Főként a jubileumunk miatt, mindenekelőtt azonban az egyes területeink csúcsteljesítményének köszönhetően: rekordévet zártunk a járműgyártásban, és motorgyártásunk is kiválóan teljesített, megismételve az előző év magas termelési eredményét. Termékeink és szolgáltatásaink számára új vevőket sikerült megnyernünk a Volkswagen Konszernből, köszönhetően többek közt újonnan alapított leányvállalatunknak, az Audi Hungaria Aheadnek.

Mindeközben csapatunk alkotó erejével Next Level stratégiánknak is komoly figyelmet szentelünk, melynek számos elemét már megvalósítottuk és további meghatározó eredmények várhatók a 2024-es évben - fogalmazott Alfons Dintner, aki idén január végén köszönt el a vállalattól.

- Mindez 12 ezer munkatársunk közös teljesítménye; szaktudásuk, rugalmasságuk és szenvedélyük tesz képessé minket arra, hogy a következő nagy feladatokra is bizakodóan tekintsünk. Személyesen mindig azt kívántam, hogy egy nap ilyen nagyszerű mérleggel adjam át a stafétát utódomnak. Teljesült a kívánságom, és biztos vagyok benne, hogy Michael Breme a következő években szintén számos kiemelkedő eredményt ünnepel majd az Audi Hungariával - tette hozzá a volt igazgatósági elnök.

Az új vezetőség. Azóta viszont Patrick Heinecke bejelentette búcsúzását. Kínában folytatja tovább a munkát. Július 1-jétől Achim Grewe veszi át a helyét.

- Köszönöm a zökkenőmentes stafétaátadást. Egy olyan csúcsteljesítményű vállalatot kaptam, amelybe szívét-lelkét beletette. Új, kompetenciaalapú szolgáltatások vevőinknek világszerte, az elektromos hajtások gyártásának erőteljes bővítése és a többmárkás telephellyé válás irányába tett lépések: az Audi Hungaria ezen eredményei örökre összefonódtak a nevével. Jövőképességünk erősítése ugyanakkor továbbra is tevékenységünk fókuszában lesz - ezt már Michael Breme mondta, aki február 1-el vette át az igazgatóság elnöki székét.

Fotó: Pinter Adam Cincer

- Hamarosan indul a CUPRA Terramar gyártása, miközben csapatunk már az MEBeco hajtások gyártásához telepíti az első berendezéseket – két meghatározó projekt a jövőnk szempontjából. De nem az egyetlenek! Napjainkban az egész vállalatot átlengi az innováció; a digitálisan összekapcsolt rendszereinknél, az elektromobilitás területén, de még a fenntarthatóbbá válás felé vezető úton is. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az ESG-re, így kívánunk még fontosabb partnereivé válni a Volkswagen Konszern márkáinak és gyártótelephelyeinek. Ehhez részünkről minden nélkülözhetetlen előfeltétel adott: rugalmasság, hatékonyság és egy nagyszerű csapat teljesítőképessége - emelte ki Breme.