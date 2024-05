A pályaelőny és az eddigi idei mérleg miatt nem a győriek vágnak neki esélyesként az egyik fél három győzelméig tartó párharcnak, ráadásul az egész évben őket sújtó problémák sem szűntek meg, sőt, csak fokozódtak. Mint azt Fűzy András elnök is elmondta: Bridget Carleton az év legfontosabb meccsein nem tud már segíteni a csapaton – ezt amúgy már a szerződtetésekor tudták –, azt pedig a Szekszárd elleni harmadik meccset követők is láthatták, hogy Török Ágnes sem tud a pályán lenni, mert komolyabb vállsérülést szenvedett. Destiny Slocum pedig hetek óta nem állt rendelkezésre, vele szerződést is bontott a klub.