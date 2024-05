A matuzsálemi trió különleges koncerten együtt szólal meg május 18-án.

Újra a régi fényében ragyog a főapátság kétszáznyolcvan éves Corte-orgonája. A néhány héttel ezelőtt felújított, 1710 körüli Zorkovsky-orgona pedig a hazánkban ma fellelhető orgonák közül a harmadik legrégebbi. A két matuzsálemi korú hangszer a főapátság könyvtárában kap helyet egy harmadik, 2022-re szintén teljes rekonstrukción átesett, 1740–60 között készült Podkonicky-orgona mellett.

– Nehéz feladatnak nem neveznénk, de mindenképpen kihívás. Alig néhány ilyen régi hangszer van már csak meg. Harminc év alatt alig négy-öt ilyennel volt dolgunk – mondták el Bors László és Bartis Szabolcs orgonaépítő-mesterek. – Örömteli, hogy itt, a Pannonhalmi Főapátságban van rá igény, hogy megmentsék ezeket a régi hangszereket.

– A Corte-orgona korábban már átesett egy restauráláson, most elsősorban szerkezeti elemeket kellett újjáépíteni vagy javítani. Többek közt új levegő- rendszert és sípműveket szereltünk be. Emellett át is hangoltuk, hogy együtt lehessen használni a másik barokk hangszerrel. A most visszatérő Corte-orgona feltehetően a készítőjéről kapta nevét. A kétezres évek elejétől 10 évig szentélyorgonaként szolgált a főapátságban.

Az orgonák Szigeti Kilián bencés szerzetes orgonagyűjteményének részét képezik, aminek történetéről Rózsás Mátyás bencés diák készített dolgozatot a Tudományos Diákköri Konferenciára. – Nagyon más érzés ezeket a régi hangszereket megszólaltatni, mint a modern mechanikus orgonákat. Pici mozdulatokkal kell játszani rajta, nagyon pontosnak és differenciáltnak kell lenni – mondta el Kiss Zsolt, a pannonhalmi bazilika karnagya, orgonaművész, aki Dejcsics Konrád atyával, a főapátság kulturális igazgatójával közösen szorgalmazta a hangszerek felújítását.