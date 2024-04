Podcast adásunk összefoglalója - Elég, ha a Bezerédj-kastély kiállításaira, klubjaira, a számtalan rendhagyó irodalom órára, vagy éppen a komoly tradíciókkal rendelkező Rímes Kávé rendezvényeire gondolunk. A népszerű beszélgetős estéken megfordultak színészek, zenészek, sportolók, kis túlzással mindenki, aki érdekes. Tusi néni elmondta, hogy a Rímes Kávé működtetése számára nem csak hobbi, hanem kiteljesülés, önmegvalósítás is, hiszen értéket közvetít, kapcsot alkot a művészek és a közönség között. De mesélt arról is, miért fontos számára a mai napig a sport, és miért jó, ha szellemileg és fizikailag is aktívak maradunk.

Podcast - Baksa Kálmánné

Podcast - Hallgassa meg!