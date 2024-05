Érdekes évad van a SMAFC 1860 Soproni Egyetem kosárlabdacsapatának háta mögött, s még ezután jön a izgalmak java. Az NB I. B Zöld csoportjában a legjobb négy közé jutottak, vasárnap a bronzéremért Veszprémben kezdik meg a két győzelemig tartó párharcot. Farkas Dávid vezetőedzőt kértük arra, elevenítse fel a mögöttük lévő hónapokat.

- Már augusztus elején megkezdtük az alapozást. A csapat gerince nem változott, egy-két poszton történt csak változás, a céljainkon sem változtattunk sokat: a középmezőnyben akartunk maradni - kezdte az elején a szezon értékelését Farkas Dávid. Szeptemberben még nehezen jósolta volna meg a bajnokság végi állást, márcsak azért is, mivel tudta, ellenfeleik erősítettek, új játékosigazolások rajzolták át az erőviszonyokat, ráadásul hét új csapat indult a bajnokságban, tehát a soproniaknak hét új ellenféllel kellett felvenniük a versenyt. Tizennégy együttessel indult el végül a bajnokság, amiben a SMAFC nagy lendülettel és jó játékkal már az első hónapokban bizonyított.

- Nagyon jó szériánk volt ősszel, bár hozzá kell tennem, előnyben voltunk, hiszen kilenc mérkőzésünkből hatot hazai pályán játszottunk. Ez sokat jelentett, olyannyira, hogy egy ideig vezettük is tabellát. Októberben itthon megvertük azt a Székesfehérvárt és Tiszaújvárost, akik most a döntőt játsszák - emlékszik vissza a pörgős hónapokra a vezetőedző.

A január és a február azonban visszaesést hozott a csapatnak, a játékosokat betegségek és munkahelyi problémák hátráltatták, előfordult, hogy a létszámgondok miatt a kiállás is kihívást jelentett. Ezzel együtt sem csúsztak le jelentősen a tabellán, és kora tavasszal vissza is kapaszkodtak, stabilizálták a helyzetüket a harmadik helyen. Az alapszakaszt végül hatalmas küzdelmek során a hatodik helyen zárták.

- Nagyon sűrű volt a mezőny, egy-egy mérkőzés határozta meg a helyezéseket, kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok és az eredmények is. A rájátszásban Győrrel kezdtünk pályahátrányból és fáradtan. A visszavágón viszont igazi bravúrral lett miénk a győzelem: húsz másodperccel a vége előtt szereztünk labdát a támadó Győrtől és a dudaszóra kosarat is szereztünk. A mindent eldöntő mérkőzést már nagy fölénnyel nyertük, utolsó erőtartalékainkat mozgósítva. A Tiszaújvárossal szemben viszont hatalmas hátrányban voltunk, hiszen vasárnapi mérkőzésre készültünk, de pénteken kiderült, hogy szombaton kell kiállnunk a közel négyszáz kilométerre lévő csapat ellen. Ahhoz képest, hogy nyolc játékossal, fáradtan álltunk pályára, még az is csoda volt, hogy csak öt ponttal kaptunk ki. Itthon revansot vehettünk volna, de a mérkőzés utolsó negyedére elfogyott a lendület; kikaptunk négy ponttal - sorolja a mérkőzések izgalmait és nehézségeit Farkas Dávid. Hozzáteszi, nincs miért szégyenkezniük. Olyan együttestől kaptak ki – mindösszesen kilenc pontos összesítésben - az erősen nehezített körülmények között, ami huszonhat mérkőzéséből huszat megnyert.

- Szeptemberben még örömmel kiegyeztem volna a negyedik hellyel, de most úgy érzem, ez a csapat megérdemelné az érmet. A SMAFC játékosai dolgozó vagy éppen iskolába járó férfiak, fiúk, és olyan együttesekkel szemben is megállták a helyüket, sőt, sok esetben győzni tudtak, ahol zömmel főállású kosarasok játszanak vagy légiósokkal erősítettek - árnyalja tovább a képet Farkas Dávid.

Soós Bence, a csapat irányítója szerint a szezonban erőt felül teljesített a csapat.

- Sokat köszönhetünk a szurkolóinknak, a hazai mérkőzéseken mindig rendkívül jó hangulatot teremtettek a csarnokban és ez sokat jelentett nekünk, ebből töltekeztünk. Most nehéz meccs előtt állunk, a Veszprém az esélyesebb, de ha jönnek a fiataljaink, akkor ütőképesek leszünk és tudunk meglepetéssel szolgálni - mondja bizakodva a játékos. A SMAFC ereje szerinte főként abban van, hogy igazi csapat. "Mi egymásért is játszunk" - teszi hozzá.

A csapat tehát május ötödikén, vasárnap Veszprémben áll pályára, hazai pályán pedig kilencedikén, csütörtökön láthatjuk utoljára a fiúkat a 2023/24-es szezonban. Az ellenfél játékosai a soproni tréner szerint rutinosak, gyorsak és fizikálisan is erősek. A SMAFC kosarasai erre mondják: innen szép nyerni!