Az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központja által szervezett "Tiszán innen, Dunán túl" című országos népdaléneklési verseny vármegyei fordulóján kiemelt arany minősítést kapott Kerkeni Emma Saida, a soproni Líceum kilencedikesének produkciója.

- A versenynek egy városi fordulója is volt, onnan jutottam tovább a megyei döntőbe. Három dalból álló Feketelaki csokorral készültem. Sajnos allergiás vagyok és ráadásul meg is fáztam, úgyhogy köhögve, náthásan kellett fellépnem. Erősen koncentráltam, hogy mindennek ellenére élvezhető és tiszta legyen a hangon. Örülök, hogy sikerült - mesélte Emma.

A versenyre való felkészülését Gáspárdy Tiborné tanárnő mellett édesanyja is segítette. Kerkeni Emma kisgyermek kora óta énekel. Már több alkalommal lépett fel közönség előtt, valamint énekhangját és ének tudását számos alkalommal mutatta meg népdaléneklési minősítések keretein belül. Eddigi legnagyobb eredményének a Vass Lajos Népzenei Szövetség által rendezett Kárpát-medencei Népzenei döntőben szerzett Vass Lajos nagydíjat tartja.Énekhangjának csiszolása mellett Emma több hangszeren is játszik. Kitűnően citerázik is, olyannyira, hogy már a zenei pálya lehetősége is felmerült.