A Sopron Basket a tolnaiakkal rendre izgalmas, szikrázó ütközeteket vívott az elmúlt években, melyekből az ideiek sem voltak kivételek. A bajnokság alapszakaszában mindkét fél egy-egy alkalommal örülhetett, az egy felvonásos szekszárdi kupa negyeddöntőből pedig a soproni lányok kerültek ki győztesen. Utóbbi siker olyan lendületet adott a sérülésektől sújtott csapatnak, mely a DVTK ellen eksztázisban lejátszott kupafináléban csúcsosodott ki. A 12. Magyar Kupa-elsőség igazán emlékezetesre sikeredett a soproniak számára, központi helyet elfoglalva klub történelmének aranyoldalain.

A bajnoki negyeddöntőben tovább szárnyalva két mérkőzés alatt búcsúztatták Gáspár Dávid tanítványai a pécsieket. Az elődöntőben viszont már nem tudtak újabb bravúrt elérni Brooksék a nagyobb játékerőt képviselő miskolciakkal szemben, akik magabiztosan jutottak be a fináléba. A szekszárdiak útja a TFSE-MTK-n keresztül vezetett az elődöntőig, ahol nagy erőbedobásra késztették az euroligás győrieket, de végül a mindent eldöntő harmadik mérkőzésen a zöld-fehérek biztosították be a helyüket a bajnoki döntőben.

Az erőviszonyok alapján mindkét csapat kihozta eddig a maximumot a rájátszásból, és biztosan nagy motivációval lép pályára a bronzért folytatott párharcban is, mely az egyik fél két győzelméig tart. A soproniak szeretnék elvenni a rivális pályaelőnyét, így szombaton akár le is lehetne zárni a csatát – az a meccs is 18 órakor kezdődik –, ha pedig 3. meccsre lesz szükség, azt május 8-án, 18 órakor rendezik Szekszárdon.