Csoki vagy nyúl?

Készségesen elhiszem, hogy egy szülő számára nincs nagyobb öröm csemetéje boldogságtól csillogó szeménél, ám sokszor elgondolkodom húsvét táján azon, vajon milyen szemmel nézhet az a nyuszikölyök, akit néhány boldog nap, ne adj’ Isten, óra után kilöknek egy árokparton vagy egy jól irányzott nyakszirtütés után bedobnak egy bográcsba.



Minden áldott évben szabályos kampányba kezdenek ez idő tájt az állatvédő szervezetek, megpróbálnak meggyőzni mindenkit: ne vásároljanak húsvéti ajándékba élő állatot. Ezeknek a törekvéseknek az eredményessége nagy biztonsággal mérhető is, gyakorlatilag évről évre nő a kisállat-kereskedésekben eladott nyuszik száma. Magyarra fordítva: falra hányt borsó csupán az állatvédők törekvése.



Pedig örömet szerezni nem csak élőlénnyel lehet. A gyerkőc épp ugyanúgy örülhet egy rakás csokinak vagy néhány, a kertben eldugott hímes tojásnak, amit csillogó szemmel megkereshet. Ajándékozzunk élményt az ünnepre. A gyerekeknek szép ajándék egy húsvéti képeskönyv vagy egy kellemes családi kirándulás is. Ha pedig mindenáron állatok között szeretné szemünk fénye eltölteni a húsvéti ünnepeket, vigyük el egy állatkertbe. Ott nyuszit is simogathat. Nagy valószínűséggel túl is élik a tapsifülesek…