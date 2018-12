Viharos szél: citromsárga riasztást adtak ki a megyére

A napközben megerősödő északi, északnyugati szelet, - kb. a Heves-Békés sáv kivételével -, többfelé viharos (ált. 60-80, elvétve > 80 km/h is) lökések kísérik. Estétől jelentősen veszít erejéből a légmozgás.Hétfőn az ország legnagyobb részén eső, néhol havas eső várható, Szabolcs keleti részén lepelnyi hóréteg is kialakulhat. A magasabb hegyeken havas esőre, hóra, délutántól a Tiszához közeli tájakon kisebb havas eső záporokra ill. hózáporokra számíthatunk. Éjjel északnyugaton néhol a hózáporokból lepel-1 cm-s hóréteg kialakulhat. Kedden ismét várható szórványosan kisebb mennyiségű havas eső.Mint megtudtuk, erős lehűléssel érhet véget az óév és indulhat az újév. Erről írt hétfőn Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Azt írták, a mostani szeles hidegbetörés után a hét közepén átmeneti gyors enyhülés várható. Majd az év végén, az újév elején Európa nagy részét több hullámban igen hideg, fagyos levegő érheti el. Kiemelték, hogy jelenleg a lehűlés mértéke, tartóssága is kérdéses.