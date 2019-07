Újabb hőhullám jön, 40 fokot is mérhetnek!

A jövő héten ismét hőhullám érheti el Nyugat-Európát - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken Facebook-oldalán.



Az ECMWF (Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja) modellje alapján a jövő hét első felében Nyugat-Európa államaiban nagy területen emelkedik majd 35 fok fölé, sőt Spanyol- és Franciaországban 40 fok közelébe a hőmérséklet. Emellett Németországban is előfordulhatnak 35-38 fok közötti maximumok, és még Anglia déli felén is 30-33 fokig emelkedik majd a hét közepén a hőmérséklet délutánonként.



Magyarországot ez a hőhullám várhatóan érdemben nem érinti, mert ugyan a jövő hét közepétől néhány fokot erősödik majd a nappali felmelegedés, a jövő hét második felében is "csak" 30-34 fok közötti délutáni csúcshőmérsékletre lehet számítani - tették hozzá.



